Castigo a sicarios de dos extranjeros asesinados cerca de La Alpujarra: los dos homicidas fueron sentenciados a 22 años de cárcel

Veintidós años de cárcel tendrían que purgar los dos hombres que fueron procesados como responsables de un ataque armado en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra en el que fallecieron dos extranjeros.

Kevin Aníbal Corrales Corrales y Daniel Santiago Rivera Agudelo, de 27 y 41 años de edad, respectivamente, los procesados, firmaron con la Fiscalía un principio de oportunidad en el que aceptaron su responsabilidad en estos hechos y este acuerdo fue avalado por el juez de conocimiento que llevó el proceso.

Los delitos por los que fueron juzgados son homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal o municiones y todos esos cargos tuvieron agravantes.

El atentado que los tendrá condenados a cárcel por largo tiempo ocurrió hace casi un año, el 30 de septiembre de 2024. Esa fecha en la madrugada fueron asesinados dos ciudadanos foráneos de Colombia cuando se movilizaban por la céntrica zona ya mencionada.

Previamente habían sido seguidos por un taxi y varias motocicletas. Después, los investigadores comprobaron que Rivera Agudelo conducía el automotor de servicio público y Corrales Corrales era uno de los hombres que acechaban a las víctimas en motos.

En el mismo vehículo en que iban los hombres a los que asesinaron, también se transportaban dos mujeres extranjeras que sufrieron heridas.

Dos meses después, las autoridades capturaron a los dos hombres procesados y que ahora tienen la condición de condenados.