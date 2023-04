Cada cinco días un agente de tránsito es golpeado en las calles de Medellín

Sancionar a un motociclista que no tenía casco, Soat, técnico-mecánica, ni siquiera licencia de conducción le acabó costando una fractura en la nariz a un agente de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en un operativo en el corregimiento de San Cristóbal, de Medellín.

El agente de tránsito lesionado llegó a apoyar el procedimiento que se realizaba en las afueras de la antigua sede de la Unidad Intermedia de San Cristóbal, en la calle 63 con la carrera 130, todo porque este se estaba complicando con uno de los sancionados.

“Los compañeros interceptaron a este motociclista y le pidieron los documentos y este motociclista comienza a decir que por qué se enamoraron de él y ‘no detiene a otras motos que estaban pasando sin casco’. Empezó a increpar a un compañero, que se comenzó a correr para evitar que lo agredieran”, relató.

Con los ánimos caldeados, el operativo fue apoyado por agentes de la Policía Metropolitana, quienes estuvieron un instante, pero posteriormente se retiraron. Ante la ausencia de esta autoridad, el tono de la agresión subió, hasta tal punto que el sancionado motociclista golpeó a uno de los guardas que estaban en el sitio. Algo similar a lo que les ha pasado a otros 22 agentes de tránsito en lo que va del año.

“Esta persona comenzó a lanzar insultos en contra de varios compañeros y yo me metí. Se me comenzó a acercar, a pedirme que nos pegáramos y yo me tiraba para atrás. En una de esas me descuidé y me propinó el golpe en la cara, con las llaves que tenía empuñadas”, relató el guarda lesionado en este altercado.