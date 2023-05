Sin clases y con menos obreros, el edificio quedó casi vacío. Sin Dios ni ley , comenzaron a llegar los muchachos de las motos y cogieron como su parche la carrera 95. Primero fueron unos cuantos que se podían contar con los dedos, pero el ‘combo’ fue creciendo y se hizo cada vez más popular. No hubo mayores problemas mientras la institución estuvo cerrada, pero en febrero del año pasado llegaron los primeros estudiantes. Ahí comenzó el verdadero padecimiento.

En la Ciudadela para la Cuarta Revolución, en San Javier, hay un vecino molesto. Más que un vecino, es un visitante inoportuno que llega cuando nadie lo ha llamado. Se trata de un grupo de muchachos que, buscando adrenalina, se toma las cuadras aledañas para hacer piruetas en sus motocicletas. El problema no es menor: en el sector han aumentado los robos y el ruido llegó a ser tan insoportable que hasta hace un par de semanas no dejaba ni dictar clases.

Los muchachos llegan en sus motos, casi todos los días, sobre las cinco de la tarde, y comienzan el espectáculo. A eso se le agrega que ponen música a alto volumen y, según testigos, consumen droga abiertamente. EL COLOMBIANO estuvo en el sector para evidenciar lo que pasa.

Los afectados no han sido solo los estudiantes. Los vigilantes también llevaron del arrume. De manera informal, dos de ellos dijeron que estaban “hartos” del ruido de las motos y que poco podían hacer al respecto.

“En el turno de noche uno se quiere enloquecer. Comienzan en la tarde y van hasta la 1:00 de la mañana. A mí me da dolor de cabeza ese ruido y no me lo soporto. Tenemos que hacer esfuerzo para hablar por el radioteléfono o escondernos para poder hablar”, relató uno de los vigilantes.

Los piques se volvieron una piedra en el zapato para la desarrollo normal de la Ciudadela. Hasta exámenes han tenido que interrumpir por la intensidad del ruido. A los vigilantes les ha tocado ver de todo durante estos meses; violentas trifulcas y hasta accidentes delicados de muchachos que se caen y se raspan.