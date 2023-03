Se metieron a robar un banco en Ruta N y se armó tremenda balacera

Una persona que se encontraba en la zona manifestó que “yo me estaba comiendo una empanada en un negocio cuando comencé a escuchar muchos disparos de uno y otro lado. Yo de una me entré al centro comercial porque me tenía que salvar”.

El coronel Nixon Alexis Bolívar, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana, relató: “Llegan varios sujetos en motocicleta con la idea de robar, pero la pronta reacción de nuestras unidades, donde una llega a hacer el cierre al banco y la otra hace la interceptación de los sujetos que pretenden huir”.