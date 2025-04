Lea también: ¿Qué hacía señalado miembro del Tren de Aragua que mataron en barrio de Medellín? De hecho, Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), expresó que “se ha venido presentando el ingreso de extranjeros a las bandas criminales de Medellín porque muchos llegan indocumentados y se vuelven una mano de obra eficiente y muy económica”. Aunque las autoridades de Medellín y el Valle de Aburrá se niegan a reconocer la presencia plena del Tren de Aragua, sí aceptan que ya hay estructuras criminales conformadas íntegramente por población extranjera , muchas de las cuales estarían usando el nombre de la organización trasnacional para generar mayor terror entre las víctimas de las extorsiones, los hurtos y demás delitos que cometen. No obstante, se han presentado en Medellín hechos con cabecillas o integrantes relevantes de esta organización afincados en otros lados, siendo el más reciente la captura de Dominique Suárez Villegas, alias Chino San Vicente, uno de los cabecillas de este grupo en Bogotá, pero que se estaría escondiendo en Medellín. A esto se le suma el asesinato de otros tres miembros del Tren, uno de Bogotá, otro que delinquía en Perú y un tercero que era buscado por las autoridades de Estados Unidos, solo por hacer mención de los casos más recientes. Ante esta presencias de cabecillas, al parecer para ocultarse o para hacer negociaciones, la probabilidad de que el Tren de Aragua se pueda radicar en la ciudad es viable, sobre todo empezándose a meter dentro de las bandas criminales como una enfermedad que se va carcomiendo lentamente un cuerpo. Ronna Risquez Sánchez, periodista, investigadora venezolana y autora del libro El Tren de Aragua, expresó que “en muchos territorios la banda no ingresa de manera violenta, sino que busca hacer negociaciones de zonas para empezar a ejercer el control de algunas rentas, como ya ocurrió en otros puntos”.

La que más resuena en el bajo mundo es el Tren de Aragua, cuyas autoridades locales insisten en que no están radicadas en la ciudad; aunque otras voces señalan que sí, luego de ingresar paulatinamente e infiltrándose en las estructuras criminales ya existentes. Una de las que lanzó la voz de que esta estructura venezolana estaría en Medellín es la senadora Isabel Zuleta –representante por el Gobierno en la mesa de la Paz Urbana– cuando aseguró que, en gran parte, no se aplica el piloto contra la extorsión en la comuna 10 (La Candelaria) ante la presencia de esta organización en el panorama criminal de la ciudad.

El Tren de Aragua no es la única estructura que ve desde la barrera la idea de beneficiarse de la economía de Medellín. El Clan del Golfo, aunque no tiene presencia oficial, sí cuenta con vínculos con algunas organizaciones criminales de la ciudad, que le sirven para establecer negociaciones y cometer actos sicariales, cuando es necesario para sus intereses.



La principal aliada, de acuerdo con los informes de inteligencia, es la banda La Sierra, que maneja todo el tema criminal desde la parte alta del oriente de Medellín, pero que también, mediante las Convivir, tiene poderío criminal en el centro de la ciudad.



Pero no sería la única que cuenta con patrocinio del también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ya que se habla de un apoyo a la banda El Limonar, de San Antonio de Prado, apoyando logísticamente a bandas del Oriente antioqueño y coordinando los movimientos entre este corregimiento y su similar de Altavista.



A esto se suman organizaciones que tendrían alianzas para cumplir solicitudes puntuales del Clan como lo son en Medellín Barrio Bolsa, Paracos del Llano, La Perla, Aguasfrías, La 14, La Oculta, El Bolo II y Altos de Aranjuez; mientras que en Caldas lo hacen con la banda La Miel; en Bello con Pachelly y Los Chatas; y en La Estrella con La Inmaculada. También habría algunos vínculos con El Ajizal, de Itagüí.



Algunos hombres que han sido clave en el fortalecimiento de estas alianzas, que permiten al Clan del Golfo estar presente sin estarlo, fueron Carlos Arturo Rincón Sierra, alias Don Daniel, quien se encargó de los vínculos en Altavista y La Sierra, hasta su captura en diciembre de 2014.



Después Jaime Alberto Quintero Posada, alias Zarco Tigre, siguió con la labor, sucedida por Juan Camilo Góez, alias Dimax, pero después de su captura ha habido otros mandos medios manejando estos vínculos sin que haya una figura visible.

“Sabemos que el Clan del Golfo tiene cercanía con algunas de las GDO del área metropolitana bajo ese concepto de outsourcing o subcontratación, pero no está metido directamente”, aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.



Pero, más allá de los vínculos, también cuentan con sitios en Medellín donde coordinarían intimidaciones telefónicas a sus víctimas en las subregiones de Antioquia donde tienen presencia.



Así quedó en evidencia en octubre del año pasado, cuando la Policía Metropolitana capturó a alias Camila, quien lideraría las intimidaciones telefónicas desde Medellín a ganaderos a nombre de la subestructura Edwin Román Velásquez, una de las más peligrosas del grupo y que opera en Occidente y Suroeste.