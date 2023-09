El gran problema entre la banda de Los Pesebreros no era que le desobedecieran a Machete, era que desobedecerle a él era no estar alineados con las órdenes que Carlos Pesebre daba por interpuesta persona desde la cárcel de Itagüí. Desde siempre se ha tenido como regla de La Oficina que quien es, nunca dejar de pertenecer y que la vieja guardia, como se hacen llamar los antiguos capos, se respeta.

La rebeldía no cayó bien y empezó la guerra. El cuerpo de Tatú apareció metido en bolsas el 11 de septiembre del año pasado, dos días después de ser asesinado. El cuerpo fue un mensaje para toda la estructura criminal: el que no estaba con Machete correría la misma suerte.

El primero que soltó la chispa fue Julián Ventura Marín Álvarez, alias Tatú, quien le habría recriminado a Pesebre que no estaba de acuerdo con el nuevo patrón, que él tenía mucha experiencia y había trabajado para ese puesto.

La guerra entonces se desató porque Pesebre decidió poner en las calles un capo joven, alguien que no había estado junto a él en los crímenes del pasado, y eso no les cayó bien a los más viejos en el hampa de la comuna 7. Su bendecido fue Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, quien paga condena en Palmira. Por las calles del barrio entonces se supo que Machete sería “la nueva razón”, que en lo códigos quiere decir el nuevo patrón.

Todo habría empezado el año pasado después de las elecciones presidenciales cuando los excapos —ellos mismos aseguran que ya no tienen nada que ver con el crimen organizado del Valle de Aburrá, aunque sí son voceros para hacer la paz— decidieron montarse con seriedad en la paz total que ofrece el presidente Gustavo Petro. Así las cosas, Carlos Pesebre habría cedido el mando a uno de sus lugartientes, enviándole órdenes por interpuesta persona desde otra cárcel del país.

Pese a ese compromiso de paz que tiene Pesebre, y a que —como los otros excapos— tiene un diálogo frecuente con funcionarios como el comisionado de Paz Danilo Rueda y la senadora Isabel Zuleta, estaría detrás de los crímenes de los últimos meses en la comuna 7. Pues tanto fuentes de inteligencia como del barrio aseguran que en el crimen de esa zona de la ciudad no se mueve un gramo de droga o una extorsión sin la autorización que Pesebre estaría dando desde la cárcel.

Los picos de recrudecimiento de la violencia en la comuna 7 tienen como la hora cero el 9 de septiembre de 2022 en horas de la mañana, cuando en una curva del barrio Castropol, en El Poblado, encontraron un cadáver de grandes dimensiones envuelto en bolsas y sábanas. Como ya se dijo, se trataba de alias Tatú, uno de los señalados cabecillas del grupo criminal Robledo, y quien se encontraba en libertad desde 22 de mayo del año pasado.

Con su muerte, luego de un encuentro que se habría registrado en una vivienda de la comuna 9 (Buenos Aires), en un aparente ajuste de cuentas dentro de esta organización delincuencial, se comenzó a tensar el ambiente en las comunas 5 (Castilla), 7 (Robledo) y 13 (San Javier), aunque el incremento de los homicidios no ocurrió inmediatamente.

De hecho, según los registros del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), entre el 11 de septiembre, que se confirmó la muerte de Tatú, y el 29 de noviembre se presentaron tres asesinatos en la comuna 7, siete en la 13 y tres en la cinco, teniendo en cuenta que en estas otras dos comunas operan otras bandas criminales.

Pero el último día de noviembre comenzó una oleada de violencia que hizo recordar a las épocas más violentas de la ciudad en los últimos 15 años, dejando ocho asesinados en un solo día.

La muerte de Tatú no se quedó simplemente en una venganza, muerto Tatú quedaron al garete muchos negocios ilícitos de la comuna 7, y como si se tratara de sangre en un estanque lleno de tiburones, los criminales quisieron quedarse con esa plata fácil a fuego. Así inició una división dentro de esta organización que desembocó en balaceras todas las noches y muertos de lado y lado en esta comuna durante 21 días. Con un episodio importante: una división en los barrios Aures 1 y 2.

A quienes responsabilizaron de esta racha de violencia fue a Luis Aníbal García Gómez, alias Maicol, y alias Machete. Las versiones de inteligencia señalaron que cuando intentaron expulsar a alias Maicol de la organización por la inconformidad que tenía por la muerte de Tatú, a quien consideraba como uno de sus grandes amigos, decidió entrar en confrontación con Machete, debido a que este reclamaba los territorios que le pertenecían a Tatú, argumentando que le habían sido entregados por el mismísimo Carlos Pesebre, “el apá” de todos, el mandamás.

La manzana de la discordia que dio pie a la guerra de fin de año, que dejó a 14 personas asesinadas, fue cuando Maicol y quienes estaban a su cargo intentaron extorsionar a los buses de La Huerta y La Campiña, territorio que estaría controlado históricamente por Machete.

De hecho, en este sector se centralizó el conflicto que el 21 de diciembre, luego de una reunión en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, se habría ordenado la finalización de la disputa en esta zona y con ello se acabó la racha de asesinatos en estas zonas de Medellín.

En medio de este proceso, se conoció una carta, el 28 de diciembre del año pasado, en el cual se estaría firmando una pacificación en esta comuna, después de un diciembre lleno de sangre y fuego. Incluso se hacía mención a que en el acuerdo habrían participado Carlos Pesebre, Machete y Maicol.

Pero luego de este pronunciamiento, Machete emitió un pronunciamiento, con su propia firma, donde desmentía tal pronunciamiento y que, incluso, desmentía su participación en este proceso de pacificación, el cual desmintieron las cifras posteriores.

Además, se aventuró a decir que no formaba parte de ninguna estructura delincuencial y que “ese oficio es falso en su contenido y firma, y esto me hace un gran daño por el proceso en el cual me estoy defendiendo”.

Actualmente es judicializado por cuatro homicidios y una tentativa cometidos en la comuna 13 entre 2010 y 2018 y purga una condena de 37 meses por el delito de extorsión.