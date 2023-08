“Quiero que sepan que (de llegar Vélez a ser alcalde) podrán seguir ejerciendo sus funciones sin presiones políticas, sin improvisaciones y sin maniobras que obstaculicen su labor. Su ideología política no es lo importante, lo realmente importante es su compromiso con la ciudad”, aparece en el escrito. “Hagan valer su dignidad y sigan cumpliendo su labor, que muy pronto volverá a la Alcaldía de Medellín el respeto, el trabajo en equipo y el ambiente positivo de trabajo (...)”, escribió Vélez.

En otro aparte, el candidato indicó que los funcionarios que estén cumpliendo sus funciones con mérito, ética y responsabilidad “serán valorados y tenidos en cuenta en mi proyecto de construcción de ciudad ”. En un párrafo del mismo documento, el concejal manifestó su respeto y admiración por los servidores, por su dedicación, vocación y experiencia al servicio de la ciudad. “ Sin ustedes el gobierno local no podría desarrollar la misión de cuidar a Medellín ”, expresó el también exsecretario de Inclusión Social.

Sobre esto, Vélez le solicitó a las autoridades que, frente a estas denuncias, se hagan todas las investigaciones pertinentes.



“Siempre respaldaremos a las autoridades y a la justicia. No quisiera pensar y no sería responsable y decente que se esté aprovechando de la paz para unos resultados electorales. No podemos volver a la historia de movilizar el voto por el miedo y el terror de las comunidades. Tenemos el compromiso de hacer de la paz, la convivencia y la reconciliación una realidad en cada rincón de nuestra ciudad”, dijo.