No hay recuerdo más poderoso que el de un sabor de la infancia. No se evoca tanto la colada de guayaba que preparaba la abuela, sino el tiempo en el que la vida era plena. Eso explica, en parte, porque la mantequilla Mavesa y la mayonesa Kraft son lo más vendido en los locales que ofrecen productos venezolanos en un pasaje de Medellín. “No conseguimos el mismo sabor, es que la mantequilla de acá no se derrite y la ensalada no sabe igual sin la mayonesa azul”, explica Ismary Colina, vendedora de Variedades Santo Cristo en el centro comercial Veracruz.

Este es uno de los 18 locales que tienen repletas las vitrinas de galleticas Samba, leche en polvo La Campiña, bebida achocolatada Toddy, jamón Diablitos, Maltín Polar, el tabaco molido que usan los llaneros marca Chimo Chákaro, el ron Cacique añejo, ponche de crema Eliodoro González, anís Cartujo —un aguardiente dulzón— y hasta vino Pasita para acompañar las tortas navideñas. También hay productos de panadería, venta de camisetas de la selección venezolana de fútbol y de los clásicos rivales del béisbol local, Caracas y Magallanes, así como la opción de hacer giros y enviar paquetes a 130 ciudades.