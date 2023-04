Por ello, se ha vuelto común ver en las aceras del Héctor Abad hileras de plásticos que simulan ser carpas; colchonetas sucias y enrolladas entre las paredes; ropa extendida entre árboles y señales de tránsito; una fila de fogones humeantes; perros y gallinas desnutridas mandándose a la boca cuanta cosa ven; y niños, muchos niños, sucios y descalzos gritando en su lengua mientras corren y juegan con algún palo. También muchas veces se les escucha llorar de hambre y de frío.

El día que EL COLOMBIANO estuvo en la zona no había nadie de la administración atendiendo esta nueva crisis que involucra a los indígenas. Solo unas barrenderas de Emvarias representaban la “institucionalidad” en tamaña situación.

“Estamos sufriendo mucho y más cuando cae agua, porque se entra por debajo de los plásticos. La gente cree que estamos viviendo bien, pero sufrimos. De la Alcaldía vienen a ‘sumarnos’ y a decir muchas cosas, que nos van a apoyar para retornar, pero nada”, indicó Calixto Tunaín Ambyama, uno de los afectados.

Igual opinó Elkin Bitucay Sintuá, líder de los indígenas: “Los niños se ‘ponen’ a llorar. A veces le traen mercado a un compañero y lo compartimos entre todos. Con eso comemos así sea de a una ‘cucharaíta’ para cada uno mientras esperamos el día de volver”.

Un colegio sitiado

Dentro del colegio todo está ordenado y limpio gracias al esfuerzo de las aseadoras y la comunidad educativa. Solo el maloliente humo y el desesperante llanto de un bebé embera se cuelan al interior.

El trabajador del colegio indicó que desde el lunes 10 de abril encontraron a los emberas en los alrededores y desde ahí las directivas escolares quedaron en medio de una situación que les supera, pues al drama de los indígenas ahora hay que sumar los reclamos de los padres de los estudiantes, quienes entienden la situación, pero –ante los riesgos de enfermedades que puede traer la población desplazada– han decidido, muy a su pesar, dejar de mandar a los niños al único espacio de la zona donde pueden ser niños. Hoy más de 100 de los 360 estudiantes han dejado de ir a la Héctor Abad, y los que acuden reciben tres horas menos de clase.

“Yo que soy migrante entiendo la situación, porque ellos son seres humanos. Pero esto no es apropiado para la educación de los niños porque los olores, el desorden y el humo no ayudan al aprendizaje. También me preocupa que acá están ingresando a los baños los adultos embera y también los niños que muchas veces están enfermos. Pero lo que me parece una falta de respeto es que de la Alcaldía apenas están viniendo a mirar cómo los atienden”, agregó una madre venezolana mientras llevaba sus niños a clase.

“Ya no hay recursos”

EL COLOMBIANO supo que el viernes 14 de abril hubo una reunión en la Gerencia de Etnias convocada por la mesa ampliada de Niquitao y la Procuraduría para ver cómo se atendía la situación.

“Los Embera pidieron que los reubicaran a todos juntos para evitar desperdigarlos en inquilinatos y acelerar el retorno. Pero la Unidad de Víctimas y la Alcaldía dijeron que ya no podían garantizar un albergue, porque no hay condiciones ni recursos. Lo único que se podía ofrecer era volver al inquilinato de donde habían salido. Entonces, no hubo acuerdo y la comunidad siguió acá sin apoyo”, apuntó un testigo de la reunión.

Ante la negativa y la falta de acompañamiento, el colegio reactivó su campaña “Somos abadistas, somos solidarios” para brindar alguna ayuda a los desplazados, pese a las carencias que tiene la comunidad de Niquitao.