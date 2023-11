Ave del Paraíso no había abierto aún sus puertas. El vivero que había soñado Damián Castillo todavía no era realidad. Había tierra y poco más que eso. Entonces un día de junio de 2020 un vecino arrimó, quería echar un vistazo, averiguar el chisme, ver qué era lo que el argentino, su pareja Maira y sus suegros pensaban hacer en ese lote abandonado, en ese basural esquinero al frente de la cancha de Ana Frank, en Aranjuez, que durante años no tuvo arrimadero.



—Vecino, ¿qué piensan hacer ahí?

—Una clínica-guardería de plantas —respondió Damián.