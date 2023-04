Especial: El eterno éxodo de los embera en Medellín

Aunque Arcelio ignora cuál será el sexo del bebé, la madre cree que será un niño; el cuarto varón entre los hijos: Jhon Teran, Jhon Over, Jhovin y Ana Lucely. Arcelio permanece de pie. La casa tras su espalda está vacía. Sale un perro que se llama Negro, también estuvo en la ciudad. El animal los acompañó en la travesía. Conoce Niquitao, el centro, El Poblado y hasta Rionegro. Arcelio, de 26 años, y María Ibelina, de 24, vendían y tejían chaquiras como muchos emberas. Ese parece ser el patrimonio del pueblo katío, que no tiene las mochilas de los arhuacos de la Sierra Nevada o los tejidos de los wayúu de la Guajira.

Arcelio Manúcama pasa hambre con su familia. Él es un indígena que hace tres días dejó Medellín en compañía de su esposa, María Ibelina Sintua. Es delgado, bajito, viste un jean que no termina: el ruedo le pega bajo las rodillas. Sí, yo vine de allá, dice el hombre desde un rancho de tablas. Sí, hace poco llegamos. Nos vinimos para acá por cuenta propia. Pero vamos a volver con los niños, los habíamos dejado para que no sufrieran, agrega.

—No. Yo no me amañaría en otra parte. Me gusta trabajar mi finca, solo eso. ¿Qué cultivo? Maíz, cacao. Aunque acá la producción es mala: el

—Yo no conozco a Medellín. No sé qué hace allá la gente. Aquí dicen que es un pueblo grande, casi la mitad de Bogotá —dice Leonel.

No dijo Rodrigo que había que tener pies firmes para sobrevivir en estas tierras; que había que tener dedos fuertes, de uñas enraizadas, para aferrarse a las piedras y conquistarlas bajo el agua turbia. Pero lo logramos. Cruzamos. Una mula cargada lo logra. A veces el río las arrastra, pero las mulas luchan como los indios contra la corriente: en el Andágueda no hay puentes. El monte es espeso, vasto, repleto de plátano primitivo.

Es jueves. Seis de la tarde. La lluvia cuaja. En el carro recorremos parte de una trocha malograda. Luego llegamos a Paparidó, una de las comunidades del resguardo, aún en Risaralda. No para de llover. El río crece. Decenas de emberas lo cruzan: el agua pega en sus caderas, ahoga sus ombligos, pega en el pecho. Tienen que llegar a Aguasal. Hay que aprovechar que el caudal no suba más. Esperamos: el carro no puede pasar, se quedaría pegado. ¿Una borrasca? Podría arrastrarlo. A esa conclusión llegamos más tarde, sobre las 5 de la mañana del viernes. Todavía llueve.

Caminamos. Restan cuatro horas. No para de llover. La bruma se come el monte. Copa la vista. La tierra cede. Los guardias conocen los secretos del camino: el paraje de las ranas amarillas que suplen de veneno las flechas que cargan al cinto para defenderse. Las cazan y frotan las flechas sobre su piel. No hay que matarlas. Solo toman su veneno. Dicen que no han asesinado a nadie.

La ruta hacia Aguasal se parte en dos cuando vuelve la señal de celular. Un pico alto avisa que estamos en Chocó. La tierra de repente es más pesada. La lluvia levanta un olor fuerte a metal. Afinamos el paso. Encontramos indígenas en el camino: unos miran y, rápido, bajan los ojos; otros saludan, preguntan: ¿para dónde van? Para donde Emeraldo, respondemos, y seguimos. Un hombre, Ariel Pepé Querágama, nos interpela con ahínco. Habla con autoridad. Luego Leonel cuenta que Ariel, primo suyo, hace parte de la justicia de Aguasal. Lo vemos trastornar: en el Andágueda la justicia viaja en mula.

—¿Cada cuánto salen al corregimiento?

—A veces se sale cada 15 días, un mes. Allá, en Santa Cecilia, compramos el mercado —dice Leonel—. Y de paseo también vamos con los niños, de vez en cuando.

Llegamos a Bajo Currupipí, otra de las 37 comunidades del resguardo, es casi mediodía. Allí, en una cancha grande, juegan decenas de niñas.

Visten buzos fluorescentes, verdes y rojos. Son varias las porterías. Juegan por edades, por tamaños. El camino comienza a ser menos agreste. Hay planicies, leves pendientes. Estamos cada vez más adentro, aunque quedan horas de camino. La carretera, construida en convites y con firmas mineras, no tiene pierde: lleva a las zonas donde se derramó sangre embera hace décadas en búsqueda de esmeraldas y oro.

***

Son las 8 de la mañana en Medellín. A esa hora aún duermen los emberas en un inquilinato de La Palma, uno de los barrios de Niquitao, en el centro. Un par de días atrás, Gerónimo Vitucay, oriundo de Aguasal, repartía en compañía de funcionarios de la Alcaldía decenas de paquetes con comida: lentejas, arroz, aceite, huevos, espaguetis. Para los niños y las mujeres; mucha mujer viuda, o soltera.

Con Gerónimo, de 28 años, recorremos los inquilinatos cerca al cementerio San Lorenzo y los que están en frente del colegio Héctor Abad Gómez. Vamos a los del bazar de Los Puentes. Llegamos a Prado. La fotografía es la misma: es la vida de 246 familias emberas de las comunidades de Cevedé, Bajo Currupipí, Iguanero, Bajo Chichidó, Uripa, Mazura, Palma, Kimpara, Conondo, Alto Moindó, Cascajero, Pescadito, Limón...

—Aquí hay 48 piezas. A veces viven de a siete, de a cinco, de a dos —dice Gerónimo, afuera del inquilinato 44-72, una torre de cuatro pisos en el barrio La Palma que puede albergar a 500 emberas en corredores, escalas y terraza, además de cuartos—. La protesta que hicimos el 22 de febrero, cuando fuimos a la Alpujarra, fue para conseguir apoyo: comida, una pieza.

Ese miércoles, decenas de indígenas se tomaron la Alcaldía de Medellín: rompieron vidrios, entraron a la fuerza; llevaban palos y machetes. Algunas condecoraciones recibidas por la ciudad desaparecieron. Días después los mismos líderes las devolvieron. El alcalde Daniel Quintero aprovechó el episodio para sentar postura: “¿A esto llaman trabajar algunos de los indígenas que se tomaron la Alcaldía? No, no y no. No lo vamos a permitir”. Publicó luego un video de un niño indígena desnudo, sentado sobre pedazos de cartón, en la calle.

Entonces no fueron muy claras las necesidades de los indios; las razones para apelar a la violencia: hablaron de ayuda, de abandono, pero no tocaron fibras sensibles como la explotación de los niños en la calle: las guarderías a cielo abierto en las que se han convertido corredores como La 10, en El Poblado.

—Sobre los niños, ¿por qué llevarlos a trabajar, a pedir?

—Mire, le explico una cosa. Allá en mi tierra se trabaja la agricultura todos los días. La mujer cuida los niños, prepara el almuerzo. Acá, en la ciudad, es diferente. Si no hay experiencia, no hay trabajo; si no se estudia, no hay trabajo; si no es bachiller, no hay trabajo.

—¿Pero está de acuerdo con el trabajo de los niños?

—Hicimos un acuerdo con la Alcaldía. Los niños de dos años para abajo tienen que trabajar con la mamá. Solo los que estén con pecho; que deban cargarlos. Los otros niños tenemos que meterlos a la guardería. También se prohibió pedir dinero en la calle. Eso hay que cumplirlo.

Gerónimo evade la pregunta. Dice, más bien, que muchos indígenas no aceptan esas condiciones. Tienen otra idea en su mente, afirma, y responden que la Alcaldía no puede cambiarlos.

En la torre de inquilinatos 44-72 todavía no se levantan. Es el ruido que causamos recorriendo cada piso el que despierta a los inquilinos. Comienzan a salir uno a uno de las piezas. El vecino despierta al vecino y, de repente, el edificio parece un barrio. Hay mujeres, niños y viejos por todo lado. Suben escalas. Bajan. Se detienen. Nos miran. Es el despertar de los emberas en la ciudad: se rascan la cabeza, los hombres se llevan la mano al pene, las mujeres se peinan.

Las habitaciones no paran de abrirse: aparecen cambuches, colchonetas, cobijas; luego niños desnudos, tirados en el suelo, gateando, parados, corriendo. Los baños son estrechos. Algunos rebosan de mierda. No hay cómo vaciarlos.

—Hoy está calmado —dice Gerónimo—. Aquí toca por turnos: a veces el día arranca a las 3 de la mañana, cuando comienzan a cocinar, y termina a las 11 de la noche, todavía en la cocina.

Los días sin baño levantan un hedor fuerte. El amanecer pone en libertad la hediondez humana: la de los emberas, la de cualquier cuerpo que no reciba agua y jabón en tres, cuatro días, una semana, mientras sale a la calle, aguanta sol, suda, tiene sexo, defeca, come, succiona leche.

La fotografía vespertina del 44-72 es la misma del 44-78, una edificación vecina de tres pisos que tiene 32 habitaciones y más de 300 inquilinos. La bienvenida la da una mujer embarazada, regordeta, cabizbaja. Tiene un manojo de papeles de la EPS en la mano. Dice que no la atienden, que siente dolor, que tiene más de nueve meses de embarazo. Podría parir en cualquier momento: su bebé se sumará a los 168 emberas menores de cinco años que tienen raíces en Chocó y hoy viven en Medellín. Ella solo repite: ¡Estoy enferma! ¡Duele!

***

Arcelio dice que pagaba 25.000 pesos diarios por la pieza en Niquitao. Sin niños cobran 15.000. Cuando hay muchos, el precio sube, no importa el espacio.

El patrón —como les llaman a los dueños de los inquilinatos—, que puede ganar más de tres millones de pesos al mes, cobra por densidad: por metro cuadrado habitado y no por comodidad. Quien se cuelga con la renta termina pronto en la calle o regateando para pagar la dormida de noches que ya pasaron.

En Medellín quedó su mamá, dice Arcelio, ¿y el papá? No, murió. ¿Y de qué? No sabe, estaba enfermo. Su cuerpo está bajo tierra en el cementerio de Aguasal, en una loma pronunciada que incluso es barrio. Cementerio: para llegar hay que cruzar un fango; luego aparecen cruces, nombres, fechas.

El vínculo de los embera con la muerte es similar al nuestro: los ritos, las flores artificiales y los símbolos se han mezclado. Están lejos, pero a la vez cerca: son el cordón limítrofe entre los grandes centros poblados de la cordillera y el suelo chocoano casi inexplorado.

—¿Y se colgó con el arriendo?

—Sí, una vez, casi me echan pa’ la calle —responde Arcelio—. Ibelina tuvo que parar las chaquiras por el embarazo. Ya no podía sentarse.

Arcelio saca un teléfono. Mira la hora. Anochece.

—¿Qué teléfono es ese?

—Un Samsung Galaxy A20.

—Está bonito. ¿Costoso?

—Sí, es caro. Buena plata: 600. Para comprarlo trabajamos dos meses las chaquiras.

—¿Y no es mejor comprar comida?, ¿su mujer lo usa?

Arcelio sonríe. Se advierte juzgado. Contrapuntea:

—No, más importante el celular, para trabajar de muestra.

Aunque expone decenas de imágenes con diseños de pecheras, pulseras, anillos y aretes, Arcelio no es el único embera que tiene un teléfono inteligente. Algunos también compran televisor para ver fútbol y contratan DirecTV. Terminan encantados por las comodidades del mundo blanco, así no haya comida o plata para la pieza: en el inquilinato los niños se ocupan con Tik Tok, YouTube y algunos juegos. Las mujeres no tienen teléfono; poseen los hombres, las cabezas de hogar, los que tejen las chaquiras a la sombra en La Palma, en Niquitao, mientras sus esposas, hijas y nietas las venden en la calle: en La 10, la Oriental, San Diego, Laureles, la Casa Embera, Bello, Rionegro.

—¿Y acá vivir es muy duro? —le digo a Arcelio, mientras caminamos por Aguasal en búsqueda de María Ibelina.

—Mucho. La gente vive trabajando: rozar maíz, sembrar plátano primitivo. Pero no crece. Aquí, en 2012, hubo un bombardeo. Grupos armados. Ejército. Por esa razón ya no pega bien.

Su respuesta es la de muchos en Aguasal. Allí hablan de bombardeos que dejaron la tierra estéril y que por eso sembrar es un trabajo inútil. La Comisión de la Verdad recoge la versión de Arcelio. Dice en uno de sus informes: “Los constantes bombardeos, aterrizajes de helicópteros e instalaciones de campamentos que perturban desde hace más de cuarenta años la cotidianidad del pueblo embera katío, no solo han expulsado a los ‘jai’ [esencia de las plantas, los animales y las cosas], también han arrasado con los cultivos de pan coger y provocado el desplazamiento de decenas de familias del Alto Andágueda”. En nueve años, entre 2007 y 2015, la Unidad para las Víctimas calcula que el Ejército bombardeó por lo menos once veces el resguardo en operativos contra las extintas Farc y el ELN.

Cerca de los ranchos de madera y zinc —anclados a la tierra como palafitos para burlar inundaciones— no hay huertas. Hay caminos limpios, otros con desechos de comida, ropa; también hay una escuela donde algunos terminan sus estudios de bachillerato. Pero no hay huertas. Las parcelas están lejos, a horas a pie, con plátano, papá, yuca, ñame. Y aunque Arcelio y Leonel dicen que no todas producen, la peregrinación de mujeres con bejucos (canastas tejidas a mano) a la espalda, sostenidos con la frente, no para durante el día.