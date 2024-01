Una enorme preocupación causó en la ciudad el ahora exsecretario de Educación de Medellín, Alexánder Arias, quien el pasado 29 de diciembre firmó la declaratoria de emergencia educativa en la ciudad. Esto, porque la Alcaldía saliente no dejó plata para contratar los servicios de aseo en las 423 sedes de los 229 colegios públicos, en los cuales estudian más de 290.000 niños, niñas y adolescentes que no pueden asistir a los salones sin este servicio.

Sin embargo, esas protestas de junio pasado no eran el primer síntoma de que algo estaba mal con el mantenimiento de los colegios públicos en Medellín durante el mandato en cuerpo ajeno de Albert Corredor en la Secretaría de Educación. En marzo de 2022, cuando el contratista era Asear S.A., profesores y estudiantes estaban en vilo porque el contrato se acabó y no se renovó a tiempo. Algo similar a lo que ocurrió en noviembre pasado, con la diferencia de que en 2022 pudieron solucionarlo mientras que ahora no les quedó más que declarar la emergencia.

El contrato de este año se terminó el siete de septiembre, pero la Alcaldía, a través de la secretaría de Servicios y Suministros, lo extendió en tres ocasiones: la primera fue por solo 21 días, hasta el 30 de septiembre; luego, hasta el 27 de octubre; y después hasta el 27 de noviembre, cuando se acabó definitivamente la plata. Al final, el acuerdo tuvo una duración de siete meses y 19 días y costó $17.380 millones.

No obstante, las ampliaciones a la orden de compra no eran completas, pues renovaban al personal, pero no los insumos que debían comprarse mes a mes. De manera que a partir del cuarto mes, cuando se venció la primera orden, no se volvieron a comprar jabones, bolsas o esponjas.