“Tapar el montaje con otro montaje no te va a servir”: Quintero tras denuncia de Ortiz por “mandado” en Cali

En conversación con EL COLOMBIANO, dijo: “ Me llaman y me piden que tenga cuidad o, que eso pudo ser Deninson mandado por Daniel Quintero para hacerle daño a mi campaña . Estoy muy desconcertada y con mucha desconfianza”.

Todos vimos el video, pero luego aparece en escena Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando él ofrece $10 millones para encontrar al supuesto agresor?

“Daniel es una persona a la que yo me he opuesto vehementemente, lo considero una persona muy peligrosa para la política colombiana, en todas sus dimensiones, lo he dicho pública y privadamente. Es claro que es una persona con la que yo tengo mucha rivalidad. En ese momento pensé en dos cosas. Primero, me pareció raro: ¿por qué Daniel se va a meter en una cosa de Cali? Pero luego me dijeron que tuviera cuidado, porque Daniel podría estar metiendo mano en mi campaña y fabricando cosas. Yo no creí, y luego veo que mete la mano Deninson y también ofrece dinero”.

¿Usted tiene indicios de que Deninson o Quintero podrían haber metido mano en todo esto?, ¿cree que se trata de un montaje para golpear su campaña?

“A mí me han dicho que ellos metieron la mano. Hay gente que me ha llamado para decirme que tiene información al respecto. En este punto yo necesito que las autoridades averigüen qué fue lo que realmente pasó. Me piden que tenga cuidado, me dicen que eso pudo ser Deninson mandado por Quintero para hacerle daño a mi campaña. Estoy muy desconcertada y con mucha desconfianza. Es muy raro que Quintero se meta con este tema tan rápido”.

¿Ha tenido otro tipo de ataques?

“Mi candidatura venía creciendo. Yo creo que más de uno se alegró con la caída de una candidata que venía con tanta fuerza y credibilidad”.

¿Va a seguir en la campaña?

“He estado hablando con mi familia para tomar una decisión. Para mí es muy difícil, porque toda mi vida he trabajado por temas importantes y por las mujeres. Esto es una cosa demoledora, porque tengo que evaluar qué tanta validez puede seguir teniendo mi voz. En el mejor de los casos, espero que simplemente no me hayan contado, pero en el peor alguien intervino en mi campaña. Nunca he pagado para que estas cosas pasen y terminé siendo una paria. Lo único que me queda pensar es que lo hicieron a propósito”.