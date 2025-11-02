¿De dónde venimos y para dónde vamos?

Colaboración especial de Diego Fernando Gómez.
La Medellín de 2050 será la que sus habitantes sepan hacer para el mundo. En la historia, las ciudades han sido los núcleos de construcción de civilización, y lo han hecho desde las actividades económicas que han emprendido y desde el intercambio de bienes y saberes con otras ciudades. Ocurrió con los minoicos, los sucedieron los griegos y los fenicios, que coexistieron cerca de un milenio. Y mientras los guerreros devastaban y asesinaban, las ciudades construían cuando las dejaban. Lo que hoy llamamos civilización se construyó primero en Venecia desde el año 600, acompañada de decenas de ciudades que la emulaban, y luego en Ámsterdam desde el 1600.
La historia y el futuro de las ciudades han sido lo que eran capaces de entregar al mundo. Fueron la cuna de la libertad, el lugar de refugio de siervos y libertos, la base de la democracia y las instituciones, gestionadas por concejos que elegían regentes, pero, sobre todo, el lugar donde la humanidad aprendía.
Medellín debe ser la base de la construcción de un país incluyente y próspero, como ya lo fue en el siglo XIX con la colonización antioqueña y el café, y en la primera mitad del siglo XX con la revolución industrial. Pero eso dependerá de lo que aprenda y emprenda.
Uno de los periodos y procesos clave en la construcción de la Medellín de hoy fue el comienzo del siglo XX. Una generación extraordinaria constituyó la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP, 1898), consolidó la Facultad de Minas con Alejandro López como rector y líder de una escuela de gestión empresarial y pública basada en la administración científica y se creó la Sociedad Antioqueña de Ingenieros —1913—; desde la ingeniería se construyó la sociedad, la ciudad y la industria.
El plan se llamó Medellín Futuro —2013—, el cual quedó consignado en un plano rector que delineó la ciudad que hoy vivimos, que estableció y construyó las áreas de desarrollo donde se asentó la industria, luego de rectificar el río Medellín, y generar el eje de movilidad por donde hoy discurren el Metro y la avenida Regional.