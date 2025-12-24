Prográmese: ¿habrá ciclovía en Medellín para Navidad y fin de año?

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la ciclovía de Medellín y varios programas del Inder tendrán cambios temporales en sus horarios para el cierre de actividades de 2025 y preparar las opciones para quienes aprovechan estos días de temporada decembrina para hacer deporte y salir en familia.

Las ciclovías funcionarán con normalidad hasta el domingo 28 de diciembre. Ese día será la última jornada del año en los recorridos del Estadio, el Río, El Volador, El Poblado, Palmas y los corredores barriales.

Tras el cierre de fin de año, el servicio se retomará el domingo 4 de enero de 2026, inicialmente con los trayectos de El Poblado, el Río y el Estadio.

En las fechas más representativas de las festividades también habrá modificaciones. El 1 de enero no se prestará el servicio de ciclovía, mientras que a partir del 2 de enero se retomará el horario habitual en los espacios habilitados, como parte del regreso gradual de las actividades recreativas en la ciudad.