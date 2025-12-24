x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Prográmese: ¿habrá ciclovía en Medellín para Navidad y fin de año?

Las ciclovías en Medellín tendrán su horario habitual hasta el domingo 28 de diciembre. Conozca hasta qué fecha funcionarán los tramos del Río y El Poblado, los días de cierre total y cuándo regresa el deporte a las vías en 2026.

  La alcaldía de Medellín anunció los horarios de la ciclovía y otras actividades deportivas para el cierre de fin de año e inicio de 2026. Esneyder Gutiérrez Cardona.
    La alcaldía de Medellín anunció los horarios de la ciclovía y otras actividades deportivas para el cierre de fin de año e inicio de 2026. Esneyder Gutiérrez Cardona.
El Colombiano
El Colombiano
24 de diciembre de 2025
bookmark

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la ciclovía de Medellín y varios programas del Inder tendrán cambios temporales en sus horarios para el cierre de actividades de 2025 y preparar las opciones para quienes aprovechan estos días de temporada decembrina para hacer deporte y salir en familia.

Las ciclovías funcionarán con normalidad hasta el domingo 28 de diciembre. Ese día será la última jornada del año en los recorridos del Estadio, el Río, El Volador, El Poblado, Palmas y los corredores barriales.

Puede leer: Los cinco corregimientos de Medellín tienen planes imperdibles para hacer turismo en estas vacaciones

Tras el cierre de fin de año, el servicio se retomará el domingo 4 de enero de 2026, inicialmente con los trayectos de El Poblado, el Río y el Estadio.

En las fechas más representativas de las festividades también habrá modificaciones. El 1 de enero no se prestará el servicio de ciclovía, mientras que a partir del 2 de enero se retomará el horario habitual en los espacios habilitados, como parte del regreso gradual de las actividades recreativas en la ciudad.

En la pista multipropósito del Aeroparque Juan Pablo II, el 24 de diciembre prestó servicio desde las 5:00 de la mañana hasta el mediodía; el 25 de diciembre funcionará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, y el 31 de diciembre abrirá nuevamente de 5:00 de la mañana a 12:00 del día.

Otros programas del InderMedellín también entrarán en receso. Los Puntos Activos estarán disponibles hasta el 19 de diciembre y retomarán actividades el 13 de enero de 2026. Las caminadas cerrarán el 21 de diciembre y regresarán el 19 de enero. Programas como Canas al Aire, Sin Límites, Gimnasios y Madres Gestantes suspenderán su atención el 19 de diciembre de 2025 y volverán a estar en funcionamiento a partir del 19 de enero de 2026.

Desde el Inder y la Alcaldía de Medellín reiteraron el llamado a la ciudadanía para que consulte los canales oficiales de la entidad, donde se estarán publicando las actualizaciones sobre horarios y alternativas disponibles para seguir disfrutando de espacios de recreación y actividad física durante la temporada de vacaciones.

Lea aquí: Preocupante: tres comunas de Medellín concentran más de la mitad de todos los quemados de la ciudad, ¿cuáles son?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Hay ciclovía en Medellín el domingo 28 de diciembre?
Sí. El domingo 28 de diciembre será la última jornada completa del año con todos los recorridos habituales funcionando: Estadio, Río, El Volador, El Poblado, Palmas y corredores barriales. Es la oportunidad final para disfrutar de estos espacios en 2025.
¿Cuándo vuelve la ciclovía de Medellín en 2026?
El servicio se reactivará el domingo 4 de enero de 2026. Es importante notar que el regreso será parcial, habilitando inicialmente solo los tramos de El Poblado, el Río y el Estadio. Los demás corredores se sumarán progresivamente.
¿Estarán abiertos los gimnasios del Inder en diciembre?
No. Los programas como Gimnasios, Canas al Aire y Madres Gestantes suspendieron su atención el 19 de diciembre de 2025. Estos servicios recreativos y de salud retomarán sus actividades normales a partir del 19 de enero de 2026.
