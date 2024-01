Debido a la controversia que se desató, en el seno del Concejo Distrital se conformó una comisión accidental, liderada por el concejal de oposición Alfredo Ramos, para que investigara los presuntos malos manejos, a la cual fue citado el entonces secretario Privado, Juan David Duque, para que diera cuenta del manejo no solo del fondo fijo de la Alcaldía sino del de su propia secretaría. Y debido a que no se presentó a las múltiples citaciones para que brindara sus explicaciones, en un hecho inédito en la historia de la ciudad, la Corporación votó una moción de censura en su contra el 20 de noviembre pasado, con la consecuente orden de separación inmediata de su cargo.

La abogada Agudelo, por su parte, en su condición de encargada directa del manejo del fondo, también había sido conminada a comparecer ante la misma célula del Concejo en por lo menos seis ocasiones y presentó varias excusas para no hacerlo. En una de ellas dijo que no podía ir porque su mamá estaba enferma y le tocaba acompañarla al médico. Luego adujo que padecía una fibromialgia, pero anexó un documento de 2012. De ahí en adelante, el soporte de las excusas es un concepto médico según el cual supuestamente para no agravar sus patologías, la funcionaria tenía que “evitar situaciones laborales que le generen estados de estrés y alteración emocional como tristeza, ansiedad y enojo”.