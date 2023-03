Alerta: despido de personal técnico pone en riesgo servicio de ambulancias en Medellín

Diez conductores del programa APH Medellín recibieron el mismo mensaje el jueves pasado: que Metrosalud no requería más de sus servicios. Contrario a lo que esperaban —la renovación del contrato—, sobre las 11:00 de la noche les notificaron su salida a través de WhatsApp. El despido no sería más que eso si no estuviéramos hablando del programa que atiende, a través de ambulancias y paramédicos, las emergencias por accidentes y enfermedades que implican una reacción inmediata en la ciudad.