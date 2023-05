En video quedó grabado cómo el hombre del esquema de seguridad le dijo a la mujer que le iba a poner una denuncia penal por lo que le estaba gritando al alcalde. Lo que siguió no quedó grabado en video, pero fue relatado por quienes conocieron la historia.

Parece que se trabaron en una discusión y la mujer fue aprehendida por la Policía y llevada a la estación de Policía de El Poblado.

Lo que no está claro es qué le estaba gritando la mujer al alcalde en su paso por el Lleras. Sin embargo, es claro que esto no es causal para una detención. La Policía aún no ha explicado si, en efecto, como dice la mujer y sus personas cercanas, la aprehensión tuvo que ver con los gritos o por el cruce de palabras con los uniformados.

Lo cierto es que los abucheos a Quintero han sido frecuentes en los últimos tiempos. Ha pasado ya en el estadio y en eventos públicos.