Fact Check: lo que es cierto y lo que no sobre el supuesto fraude de Thomas Greg and Sons

No solo no hay un proceso legal abierto contra Thomas Greg and Sons por presunto fraude; sino que varios exregistradores insisten en que la contratación constante de la firma para procesos electorales y de expedición de documentos no se debe a una “rosca”, sino a que es la única empresa que cumple con los requisitos para desarrollar tales funciones. Sin embargo, eso no ha impedido que el presidente Gustavo Petro los señale como artífices de irregularidades.