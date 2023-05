También hay denuncias por discriminación racial. A las alumnas afro les exigen, según los testimonios, que no deben llevar su cabello de manera natural y les dicen cómo deben peinarlo, según el relato, porque las directivas consideran que el cabello afro, con sus rizos y trenzas, “no se ve bien con el uniforme”.

Los testimonios los compartió el pasado domingo el politólgo y activista Jonier Quiceno Ceballos. Tras la publicación de estos videos, decenas de comentarios de personas que dijeron ser exalumnas señalaron que estos actos de discriminación serían sistemáticos.

“Estudié en el San Juan Bosco muchos años, el proceso de crecer y descubrir mis gustos, mi sexualidad y mi personalidad mientras estudiaba allá era cada vez peor. Fui víctima de acoso y discriminación de parte de las directivas por mucho tiempo”, fue uno de los comentarios. Otras manifestaron irregularidades en el manejo y acompañamiento en la salud mental de los estudiantes. “Voy a decir otra cosa, y es que también maltratan emocional y psicológicamente a los estudiantes, a mi me ha pasado, sufro de ansiedad y lo único que hacen es decirme que tengo que rezar, si leyera la biblia no me pasaría eso, o que es mi culpa por ser como soy (sic)”.