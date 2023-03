Hasta piel de jaguar venden traficantes ilegales de fauna en pleno centro de Medellín

Solo el año pasado, Corantioquia regresó a sus hábitats naturales a más de 2.000 animales silvestres. La corporación tiene un hogar de paso en San Jerónimo, donde hay cientos de animales en espera de ser liberados, o condenados al cautiverio, porque ya no podrán liberarse dado que por su condición de salud y su grado de humanización no serían capaces de sobrevivir en territorios de selva o bosque.

“El caso del jaguar es una noticia muy frustrante, porque todo el año hacemos campañas y operativos, pero esto demuestra que hay una cadena muy activa de tráfico de fauna que parece no entender que este es un delito y que los implicados pueden terminar en prisión”, advierte.

Las mafias son tan fuertes y organizadas, que actualmente generan ganancias cercanas a los 20.000 millones de dólares en el mundo. En Colombia operan grupos organizados dedicados exclusivamente a la actividad, confirman fuentes de la Fiscalía. La entidad ha hecho capturas y tiene detectados modus operandi que incluyen la comercialización en redes como WhatsApp, Facebook y Twitter. No es fácil detectarlas y penetrarlas, pero se han logrado judicializaciones.

En Cornare, el coordinador de Bosques y Biodiversidad, David Echeverri, admite que el tema es crucial, porque las cifras del tráfico en esencia no bajan y en el mejor de los casos se mantienen. La medición es compleja, advierte, porque no se tiene conocimiento de cuántos animales silvestres están en cautiverio o en condición de tenencia ilegal, aunque ya no es tan común ver especies en balcones exhibidas como mascotas.

La corporación tiene un centro de atención y valoración en Rionegro, que cuenta con equipos multidisciplinarios para ser recuperados en su salud, sometidos a cuarentena y dietas especiales acordes a su especie. Echeverri destaca que para acabar con este flagelo es clave seguir insistiendo en la educación, “que a futuro haya menos personas que compren o adquieran animales silvestres para reducir a cero el tráfico de fauna, porque sabemos que hay mucha clandestinidad y es difícil para las corporaciones y la misma Policía hacer presencia en todas las partes donde hay tráfico”.

Para Echeverri como para las demás fuentes consultadas se tendrá que avanzar en el tema de la sanción y judicialización, para que los procesos no se queden en el simple decomiso de las especies, porque el delito como tal no va a terminarse si persiste la impunidad.

La exhibición para la venta de la piel del jaguar dejó gran sinsabor en las autoridades ambientales de la región. Saber que el gran depredador y el felino más importante para mantener el equilibrio en las montañas donde habita fue cazado para ganar unos pesos cuestiona la efectividad de la lucha y las campañas contra el maltrato y el tráfico de fauna. Falta mucho por afinar para acabar con el que se considera el cuarto delito más rentable del mundo, después del tráfico de estupefacientes, el comercio de armas y la trata de personas.