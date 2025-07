“Crece el propósito acerado de los colombianos de combatir esta naciente dictadura”: Uribe desde Medellín sobre gobierno Petro

Fue el preámbulo del expresidente Uribe para hablar de cómo la izquierda, según él, le ha hecho tanto daño a Venezuela. Posteriormente, hizo referencia al discurso que el presidente Gustavo Petro dio el pasado 20 de julio, hace justo una semana, y dijo que fue “un balance entre amenazas e ilusiones que no correspondían a la realidad”.

“Aquí crece diariamente el propósito acerado de los colombianos de combatir esta naciente dictadura y de derrotarla”, fue una de las frases que dijo el exmandatario en relación con el actual gobierno de Colombia. Hizo referencia a resultados como la inseguridad, con homicidios, crecimiento del secuestro, entre otros delitos, así como los asesinatos y ataques a la fuerza pública. “Parece que se hubiera perdido el sacrificio de nuestros soldado y policías”, agregó. “El país no estaba perfecto, pero iba mejorando”.

Asimismo, el expresidente hizo un llamado a que se establezca de nuevo un acuerdo con Israel, que ha sido importante proveedor de tecnología. “Por supuesto, nosotros queremos la paz en el Medio Oriente, como aquí; queremos que no muera un solo palestino y que no muera un solo israelí. Pero esa lucha por la paz no se puede confundir en el fanatismo de este gobierno, que utiliza las víctimas de Palestina, para defender al grupo terrorista Hamás y para atacar a Israel; nosotros queremos al pueblo judío y al pueblo palestino, pero nosotros rechazamos a Hamás, como rechazamos a todos los grupos terroristas”, expresó el expresidente.

Uribe habló también del sistema de salud, sostuvo que la intervención que ha hecho el gobierno Petro de las EPS ha llevado a que su situación no mejore, sino a que aumente su endeudamiento y que esto contribuye a desmejorar la atención a los ciudadanos. “El gobierno se ha dedicado a destruir la salud, para que le aprueben la ley, para decir: ‘la salud es muy mala, hay que reformar, hay que aprobar la ley’. Colombia se tiene que oponer a la aprobación de esa ley”, manifestó.