Concejala, ¿por qué decide retirarse de la curul faltando poco para terminar el cuatrienio?

“Son tres circunstancias. Una es un asunto de cuidado personal, yo salí de dos cirugías este año y creo que en términos políticos el cuidado también es muy importante. Dos, es que se debe a una reflexión profunda sobre la decisión que tomó el Movimiento de no participar en lo electoral para el Concejo y la Asamblea este año en las territoriales y creo que ahí tengo una reflexión interna que hacer. Y, por último, me quiero dar un tiempo para concentrar los análisis sobre los retos políticos que vienen para la ciudad, creo que eso era importante hacerlo en calma y más sosegadamente”.

¿Y fue una decisión que venía pensando desde hace rato o fue algo más coyuntural?

“He hecho varios meses de reflexión. Yo podría haber renunciado al Movimiento y quedarme en la curul, pero yo tomo la decisión de irme. Me parece lo más ético cuando ya uno tiene que hacer unas reflexiones profundas, no atornillarse en los espacios y dar un paso al costado”.

Concejala, algunas personas afirman que además de esta situación al interior de Estamos Listas usted se va en un momento neurálgico en el que su voto era importante para un proyecto polémico que son las transferencias de EPM al municipio, ese pedido de transferencias extras. ¿Usted qué le responde a la gente que dice que se va el Concejo para no votar ese proyecto?

“Decirles a los de la derecha que asuman la responsabilidad de sus decisiones sin tener que estar difamando y mintiendo. La decisión del movimiento es concreta y ya viene otra compañera que viene a asumir la posición y no va a cambiar de voto. Entonces que no hagan chismes con una decisión política y con el actuar que siempre ha sido muy serio desde esta curul”.

¿El voto de ustedes como se está perfilando en ese momento?

“Yo ya había publicado un video donde dábamos las razones de por qué íbamos a votar No”.

¿Entonces van a negar esa iniciativa desde la curul?

“Claro, el voto estaba decidido desde la semana pasada”.

Volvamos concejala sobre una cosa, su gestión no estuvo exenta de ciertas polémicas, y en algún momento se le señaló de no asumir unas posturas más críticas respecto a esta administración. Usted qué le responde a la gente sobre su paso por el Concejo, si el control político que hizo, que ahora usted evaluando ya por fuera de la Corporación, fue el pertinente o si cedió en algunos momentos.

“El control político se debió a la colectividad. Los votos se hicieron de acuerdo a argumentos técnicos y políticos. Me voy supremamente tranquila porque me voy sin ningún cargo de la administración, nunca tuve ninguna presión sobre los votos, los votos se tomaron de manera colectiva y, como todo en política, unas cosas pueden gustar, otras no, pero me voy muy tranquila de que hicimos un trabajo transparente”.

“Lo que pasa es que también los medios solo muestran algunas veces los debates que son de ciertas corrientes. Pero dimos debates muy importantes: sobre el tema de violencia, sobre gentrificación, los debates sobre vivienda urbana, dimos debates muy grandes. Hicimos también denuncias específicamente a la Contraloría con temas de unos contratos en los que veíamos algunas irregularidades. Hicimos denuncias específicas sobre el tema de acoso sexual con funcionarios de alto nivel, uno de ellos fue retirado de la institución. Entonces dimos los debates que había que dar de forma transparente y clara, solo que hacemos menos show que otros. Y creo que eso sí puede incidir en la opinión pública”.

¿Usted estuvo de acuerdo con esa decisión que se tomó en Estamos Listas para no ir a las regionales de octubre? En su momento algunas fuentes nos dijeron que esa decisión se tomó sin usted porque se estaba recuperando en el hospital de una cirugía. ¿Qué tan preciso es eso y qué tanta participación tuvo usted en esa decisión?

“Aclaro, yo no estaba incapacitada, estaba hospitalizada cuando se tomó la decisión. Y he dicho abiertamente que no estoy de acuerdo. En términos políticos, creo que esta curul es muy importante para la ciudad, para hacer frente a lo que se viene, que creo que puede ser un retroceso en varios términos sociales y derechos humanos de las mujeres. Entonces, de forma tranquila, planteé que la decisión de no ir al Concejo y a la Asamblea pudo ser un error político”.

¿Usted cree que estos rompimientos que hay en el interior del movimiento les pueden costar ante la ciudadanía? Es decir, que la tarea Estamos Listas se quedó a medio camino respecto a esa gente que ha creído en ustedes, ¿o no lo ve de esa forma?

“No, yo creo que al igual que en otros movimientos y partidos políticos, existen debates. Es que no es un espacio meramente social, es un espacio político y, por tanto, son muy normales los debates, los consensos y los disensos. Lo que pasa es que pareciera, haciendo un análisis desde la perspectiva de género, que son más exigentes con este movimiento que fue pionero en el país, pero las discusiones políticas se dan en todos los espacios”.

Claro que sí, pero entenderá que había una ilusión por la particularidad de su movimiento...

“Claro, pero hay que seguir trabajando desde las apuestas que tiene el movimiento y por eso va a llegar una de las compañeras a reemplazar y a seguir trabajando estos seis meses por la ciudad”.