La habitación de un edificio con orden de evacuación causa preocupación en el barrio Las Lomas n° 2, en El Poblado. Se trata del edificio Mantua, una construcción de 14 pisos y cinco sótanos evacuada en octubre de 2013, 11 días después del desplome de Space. Resulta que ahora el lugar está siendo habitado, pese a no haber ejecutado todavía el reforzamiento exigido por la ley. Dicen los vecinos que la edificación se está usando como un Airbnb y, aunque la administración desvirtúa la versión, lo cierto es que son varios los apartamentos amoblados y hasta tienen anuncio de alquiler en internet.

En la zona, de hecho, hay personas que han visto la evolución de la edificación desde antes de 2013. Una de ellas, que prefiere reservar su identidad, recuerda lo ocurrido: “Este tuvo problemas a la semana de Space. Antes eso era monte. Vi la construcción y cómo, sin terminar, evacuaron a los trabajadores. Hay partes que no tienen cocina ni nada. No alcanzaron ni a estrenarlo. Lo cerraron. Se quedó quieto, hasta hace un año que comenzó el movimiento”. Justo esto es lo que hoy causa inquietud en el sector.

Mantua hoy es un edificio habitado, pese a que no tiene permisos. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ

La actividad que denuncian los vecinos de Mantua y que EL COLOMBIANO confirmó no responde, por el momento, a un levantamiento de las medidas exigidas por las autoridades de gestión del riesgo. Pero, previo a revisar el tejemaneje legal, volvamos en el tiempo: el complejo residencial fue concebido bajo la figura de Vivienda de Interés Prioritario, con aprobación de la Curaduría Cuarta de Medellín. Sus diseños estructurales estuvieron a cargo de Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo ingeniero que trabajó en los edificios Space y Continental Towers —ya demolidos— y Asensi —aún en pie—, de la constructora CDO.

La documentación mencionada soporta en qué va el proceso de reforzamiento, pero el quid del asunto es la habitación de la edificación. Le preguntamos a Valencia por esta situación y, en persona, al interior de las instalaciones de Mantua, negó los señalamientos. Afirmó que el edificio no está habitado y que el movimiento que se ha registrado es por cuenta de los ingenieros. Sobre los apartamentos amoblados, con evidente actividad, agregó: “Es una fachada, que se vea que está habitado, porque nos podría pasar lo de Continental Towers, que lo desmantelen”.

De por medio hay dos documentos: una resolución de la Curaduría Segunda de Medellín, emitida el 12 de febrero de 2021, que concedió el aval para el proceso de reforzamiento estructural en un área de 7.859 metros cuadrados y, entre otros, ordenó: “Ejecutar las obras de forma que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos, edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público”. El otro documento es una solicitud de prórroga de 12 meses, radicada en enero pasado, porque el reforzamiento no se dio en el tiempo estipulado.

Fue un informe del Dagrd publicado en marzo de 2014 el que confirmó lo que implicó la evacuación de 40 trabajadores que avanzaban en las labores de construcción: el documento reseñó entonces procesos estructurales insuficientes, además de estudios geotécnicos que no representaban las condiciones del subsuelo de la obra. También hubo insuficiencias en el cumplimiento de las normas de sismorresistencia para una edificación de este tipo: de cinco perforaciones a 30 metros de profundidad, en Mantua solo se ejecutaron tres, con 22,5 metros de profundidad. Este parte técnico resultó en el cierre de la edificación que, a hoy, cuenta con una licencia de reforzamiento activa, según Elizabeth Valencia, administradora del edificio.

Tras no precisar si el lugar opera o no bajo la modalidad Airbnb, Valencia nos conectó con Fernando Hurtado, constructor a cargo del inmueble. Este insistió en la versión de la administradora, al sostener que adelantan labores de mantenimiento para evitar el deterioro de los apartamentos. “Tenemos ingenieros que entran y salen todo el tiempo: calculistas, revisores estructurales, arquitectos. La idea es programar los trabajos que se van a hacer acá”, expresó. Hurtado no negó la presencia de personas en Mantua, pero insistió en que son socios que “vienen, revisan y se van de nuevo para sus casas”; que la licencia vigente concibe el ingreso de personas bajo los protocolos de salud y gestión del riesgo respectivos.

La Alcaldía no se pronunció, pero con un anuncio publicado en la página de Airbnb basta para confirmar la preocupación de los vecinos de Mantua: por $265.000 promocionan la noche en un apartamento de 35 metros cuadrados ubicado en el piso 12 del edificio. “Disfruta de tu estadía en este aparta loft, con una ubicación excelente en todo el corazón de El Poblado, a tan solo cuatro minutos de Provenza y el Parque Lleras. Tiene una vista espectacular”, publicitan.