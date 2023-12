Dicen desde el Parque que la razón del secretismo tiene que ver con evitar la “mascotización” de estos. No obstante los animales sí tienen un nombre, pero solo pueden saberlo los veterinarios y la etóloga que se encarga de enseñarles ciertas conductas. Ahora, las fotos a blanco y negro de la jaula de la chimpancé con un letrero que pedía no tirar cigarrillos se exhibe como en un museo de la memoria de la guerra.

La transformación del Parque, fundado en 1959 por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín (quien sigue siendo su propietaria) en un lote de unas cinco hectáreas donado por Mercedes Sierra de Pérez, ocurrió tras la pandemia. Ese año, el zoológico decidió que no compraría ni haría intercambio de animales, y que solo recibiría a aquellos que habían sido víctimas de tráfico de fauna y que habían sido recuperados por la autoridad ambiental. El cambio de nombre tiene que ver con que el objetivo ya no era exhibir animales sino conservar y generar conciencia sobre ellos a los visitantes. “Ojalá cuando a los niños les enseñen el abecedario no les dijeran E de elefante y H de hipopótamo, sino por ejemplo, D de danta o H de hormiguero”, dice Verónica Herrera Bernal, la coordinadora de apropiación social del conocimiento, y una de las pocas que puede llamar a la cebra por su nombre cuando no hay nadie cerca.

Eso significa que el león que murió el año pasado no tendrá reemplazo y que si alguien quiere una foto con la leona, la cebra, las avestruces, los flamencos, las cervicapras, y en general los animales que dejaron los narcotraficantes en el país entre los 80 y los 90, deberá hacerlo antes de que las que están ahora mueran. Elefante no hay hace doce años, ¿y recuerdan a la jirafa? Yo también, pero lo cierto es que nunca existió, es un mito, como el diablo de Mango’s. Herrera dice que incluso hay gente que dice tener fotos con la jirafa en el antiguo zoológico de Santa Fe. El cóndor andino que había en el parque, uno de los apenas 60 que hay en el país, se fue hace pocos meses para el parque Jaime Duque en Bogotá a ver si logra tener una cría con las hembras que hay allí, que pueda ser liberada.

Gracias a esa transformación en el concepto, el Parque en su totalidad fue considerado como museo en la categoría de bioespacio en el 2021, y este año fue avalado por el Ministerio de Ciencias como centro de ciencias.