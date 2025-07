Habló la víctima de golpiza en aeropuerto El Dorado por una silla: “Él me decía ‘se levanta o la levanto’”

“La persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo. Y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Y realmente me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala, porque todo esto va en contra de lo que queremos de lo que hemos venido trabajando durante muchos años. Y aunque no fue dentro de la empresa, no fue dentro de las actividades internas, hay un vínculo. Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí”, señaló la mujer en las redes sociales de la empresa familiar.

La víctima, una contratista de la Alcaldía de Bogotá, dijo a El Tiempo que ella necesitaba terminar algunas cosas su trabajo en el computador. “Al llegar a la sala de espera todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté. A los pocos minutos una mujer que estaba a mi lado me dice que esa silla es de su esposo y yo le respondí que estaba vacía”, explicó.

Cuando ella estaba terminando su trabajo, de repente se le acercó Santacruz y le dijo: “se levanta o la levanto". “Yo seguí trabajando y no se me quitó de enfrente. El señor le pasa el teléfono a una joven que estaba detrás y le dice que lo grabe que me va a decir tres cosas y es ahí cuando me pega en la mano, me tumba el teléfono y me pega un fuerte golpe en el rostro y la cabeza. De la magnitud del impacto me arrancó el arete”.

Khala Colombia, la empresa en donde trabaja como administrador Héctor Favio, se pronunció a través de un comunicado para rechazar rotundamente este acto de violencia contra la mujer. En el documento se lee lo siguiente: “No vamos a ocultarlo. No vamos a esquivarlo. Sí, es un hecho real. Y como equipo, como mujeres y como marca nos duele profundamente”.