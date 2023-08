Lo que importa es la historia, el cuento, y no el trago. El viche tiene siglos de historia, es uno de los grandes destilados que tenían las culturas ancestrales de estas tierras, como el mezcal o el pisco. La importancia que ha cobrado se le debe al Festival Petronio Álvarez, donde es el elixir fundamental, bebida que mueve espíritus.

En las fiestas de El Poblado, entre los esnobs y los verdaderos buscadores del nuevo cáliz, se persigue y se busca el viche, el destilado del Pacífico, cuyo sabor puede asemejarse al mezcal mexicano. El primer trago es como un bautizo: agrio, ahumado, con ese sabor a mancha de la caña que no terminó de madurar y que se vinagró.

Me llama la atención la reseña que hace en su Instagram el restaurante Carmen: “En Carmen los pequeños productores de Licores Ancestrales alrededor de Colombia tienen un espacio importante en nuestras barras. Apoyamos esta cultura y tradición etílica de nuestro territorio donde ya algunos actualmente son Patrimonio Cultural. El Viche, tradicional del Pacífico Colombiano, es un destilado de jugo de caña. El proceso productivo del Viche se hace con el prensado en frío de la caña, se fermenta y después se destila, y se deja reposar durante un tiempo antes de embotellar”.

Quienes creen en las razones antropológicas y sociológicas del éxito tímido que el viche está teniendo en Medellín —en Cali, en Bogotá— se resisten a pensar en una moda, pero lo importante no es el sabor, no es el proceso que convierte la caña viche en elixir gracias a agua de manantial no tratada, lo importante es la historia de libertad, de comunidad, de montañas vírgenes aisladas por los fusiles. Salud.