“Quintero se alió con lo más malito”: Daniel González, vocero del Nuevo Liberalismo en Antioquia

El recién revivido partido Nuevo Liberalismo (NL) analiza hojas de vida de posibles candidatos en Antioquia para las próximas elecciones. La tarea, en manos del comité territorial, contempla todos los municipios, pero ponen especial cuidado en Medellín, donde consideran que deben garantizar que avales y coavales los reciba gente con formas de gobernar opuestas a las de Daniel Quintero.

Por este tema ha habido fricciones internas en el partido. Algunos militantes han dicho que Ómar Hoyos, hombre cercano a Juan Manuel Galán y hoy consejero nacional de la colectividad, podría abonar el terreno para apoyar a personas afines a Quintero. Daniel González, coordinador del NL en Antioquia, habló con EL COLOMBIANO sobre la entrega de avales, la definición de candidatos y la influencia de Hoyos en el N. Liberalismo.

¿Cómo va la entrega de avales, quién tiene la última palabra?

“En el comité territorial de Antioquia trabajamos de forma colegiada: visitar los 125 municipios, entrevistar precandidatos y evaluar quiénes son los más afines a los principios del Nuevo Liberalismo, y también la viabilidad política que tengan en el territorio. Nosotros, en el comité definimos los nombres y los enviamos a Bogotá, donde firman el aval o vetan al precandidato”.

¿Ellos pueden proponer otros nombres después de vetar?

“Los estatutos dicen que allá vetan o aprueban, no pueden reemplazar ni proponer candidatos. Eso les corresponde a los comités municipales, que proponen opciones al comité territorial, donde somos nueve personas que analizamos las propuestas y enviamos a Bogotá. Si lo vetan, debemos proponer otro candidato. Hay una ruta naval que está pendiente de su expedición por Juan Manuel Galán”.

¿Él sí respeta esa autonomía?

“Hasta el momento, ha sido respetuoso de la autonomía. En la reunión del congreso del partido, que es el máximo órgano, en Bogotá, a lo que más fuerza se le dio fue al tema de la autonomía. Los estatutos en su versión original no especificaban qué pasaría si se vetaba a un candidato. Entonces, yo hice un estudio riguroso con abogados y concluimos que a eso le faltaba algo. Nos encargamos de que en los estatutos quedara que si había veto, se devolvería al comité departamental para que este volviera a definir candidatos. Así quedaron aprobados los estatutos”.

¿Galán les ha insinuado nombres para avalar?

“No, para nada”.

¿Aún existen los temores de que Ómar Hoyos impulse gente cercana a Quintero?

“En el congreso los 11 delegados de Antioquia eligieron a Ómar como consejero nacional. Básicamente, la función clave de los consejeros nacionales está en la definición de Cámara y Senado. Él tendrá unos candidatos a Alcaldía de Medellín que va a querer que sean avalados, pero todos vamos a proponer candidatos y a ponernos de acuerdo. Él tiene la posibilidad de proponer nombres, pero eso tiene que pasar por el comité territorial”.

Él tiene mucha más cercanía con Galán, ¿creen que afecte?

“Él dice por ahí que se va a sentar con Juan Manuel en Bogotá a definir avales, pero eso no va a ser así. Seguramente, él quiera que varios de sus candidatos o amigos aspiren a las alcaldías; eso es legítimo, si tienen potencial de hacer crecer el partido. De hecho, tenemos amigos en común. Él es del partido y tiene derecho a proponer candidatos y a luchar por el aval. Le respaldaremos unos, otros seguramente no. Pero no hay enfrentamientos con Ómar, ha habido inconvenientes ya resueltos”.

¿Esos que no respaldarían serían los afines a Quintero?

“No creemos que Ómar vaya a llegar con esos nombres y así lo esperamos”.

¿Por qué tanto miedo a nombres asociados a Quintero?

“Quien haya vivido los 10 últimos años en la ciudad nota el cambio entre las administraciones anteriores y esta, que la tiene acabada en todo: el tejido social, la alimentación de los niños, vea el escándalo de Buen Comienzo con Colombia Avanza. Supuestamente llegó solo, independiente, engañó a la gente porque se alió con lo más malito del departamento. Él se ve como héroe de Medellín, pero la llevó al retroceso”.

¿Cómo tiene que ser entonces un candidato del NL?

“Que esté dispuesto a perseguir la corrupción, a no permitir que se sigan robando la plata, como pasa en muchos municipios. Todos nuestros candidatos deben perseguir la corrupción, porque los alcaldes llegan con alianzas difíciles de contener. Muchas veces esos aliados quedan en libertad de hacer lo que quieran, como pasó con Quintero: le entregó participación a muchísimos equipos políticos y se volvieron como minialcaldías, cada quien administra como quiere, se roban la plata, es una cantidad de cosas mal hechas”.

¿A quiénes han contemplado para Alcaldía de Medellín?

“Conversamos con Rodolfo Correa y expresó interés en ser coavalado, tenemos pendiente otra reunión con él. Hemos llevado un proceso con Carlos Cadena, que ha tenido interés del aval y analizamos a Luis Bernardo Vélez, que sería coaval porque está recogiendo firmas con su movimiento”.

Pero Cadena era funcionario de Quintero, ¿consideran que ya se distanció?

“Ha habido inquietudes de por qué no se pronuncia frente a la administración, él renunció y entendemos eso. Aunque uno mira su Twitter y ya empezó a marcar ciertas diferencias frente a la administración Quintero, de forma temerosa, pero la empezó a marcar. Sin embargo, el proceso en Medellín será más largo y complejo. Seguramente Juan Manuel nos va a estar acompañando”.

¿Y en el área metropolitana?

“Casi en mayo estaremos tomando decisiones, porque las dinámicas políticas son más complejas y los panoramas pueden cambiar en menos de un mes. No ha salido el número real de candidatos que va a competir, están en proceso de medirse y hacer alianzas. No hay certezas, mientras que en los municipios de las otras regiones hay más claridades.

¿Cómo van esos procesos?

“Estamos analizando 70 u 80 precandidatos a alcaldías. La idea es que los integrantes del comité en Antioquia los conozcan a todos. Estamos revisando hojas de vida y esperamos, después de Semana Santa, tomar decisiones. En todos los municipios tenemos como compromiso con los precandidatos a alcaldía que si van a tener aval o coaval del NL, deben ayudar a tener listas fuertes a concejos. Queremos uno o dos concejales en cada municipio”.

¿Listas abiertas o cerradas?

“Abiertas. En las cerradas, el primero no trabaja porque sabe que va a ganar, segundo y tercero trabajan y del cuarto para abajo no trabajan porque saben que van a perder. Es diferente si todos los partidos tuvieran listas cerradas”.

¿Cómo evitar que negocien con sus avales?

“En Caucasia, una muchacha estaba vendiendo avales del NL, no sabemos de dónde salió, y en muchos lados hay gente vendiendo avales. Por eso, se deben remitir al comité territorial, somos los únicos que podemos definir, tenemos la convocatoria abierta para los que quieran aspirar a concejos, asamblea, JAL y alcaldías”.