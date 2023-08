En medio de los imprevistos que ha tenido el Pacto Histórico para consolidar las candidaturas en Antioquia, este jueves 3 de agosto se conoció que la coalición no avaló, finalmente, a Carlos Ballesteros como su candidato a la Alcaldía de Medellín , quien aún así se mantiene en la contienda electoral.

Pero aunque esperó, a Ballesteros no le llegó el aval oficial del Pacto desde Bogotá, que se otorga no solo tras común acuerdo entre las distintas fuerzas que lo conforman, sino que se tiene que entregar de forma oficial, con firmas a bordo.

“Es un tema desde Bogotá, porque pienso que fue un problema, en buena medida, de organización. Estoy especulando, porque en eso uno escucha a cada persona y tiene una historia distinta. Y por otro parte, no había un consenso muy grande en cuanto a las lista al concejo, entonces, sigo especulando, asumo que quien quería estar en una posición mejor no daba la firma mientras no se cuadraba lo del concejo. Pero se pasaba el tiempo, entonces, yo dije: ‘No sigo esperando más’”, sostuvo el candidato.

No obstante, Ballesteros no quería quedarse fuera de la competencia, por lo cual se inscribió con aval del partido Polo Democrático, al que ha pertenecido desde hace muchos años, con el que ya había sido elegido concejal de la ciudad.