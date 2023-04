A la conversación también estaba invitado otro precandidato, Juan David Valderrama, quien no pudo asistir porque tenía un compromiso en Bogotá. El punto álgido de la conversación fue, como se dijo, el Pacto de Chuscalito, un episodio que los enfrentó cuando Aguinaga aún estaba en el Concejo de Medellín.

Ese episodio, de manera muy resumida, tuvo que ver con la escogencia de la mesa directiva del Concejo para 2022. La bancada del Centro Democrático, entre la que estaba Paulina Aguinaga, se dividió. Ella se postuló, pero no fue apoyada por algunos de sus compañeros. Duque, por su parte, apoyaba la presidencia de Simón Molina, también del Centro Democrático.

Aguinaga alegó en la charla de No apto que la decisión de Duque de no votar por ella obedeció a un tema de género: “¿No fue un acto patriarcal no haber votado por mí y sí por Simón Molina?”. A la pregunta, Duque contestó: “No, porque yo no voté por él por ser hombre, voté porque en ese momento había una sintonía y tú estabas con los aliados de Quintero”.

El público se saboreó con el contrapunteo y azuzó a los candidatos. La supuesta cercanía con Quintero fue otro de los reclamos de Duque a Aguinaga, quien negó tal cosa. La tensión escaló un poco cuando a los precandidatos se les preguntó con quién no se aliarían en la carrera por la Alcaldía. Duque dijo que no se uniría a Federico Gutiérrez ni a ninguno de los candidatos de Daniel Quintero, a quienes señaló de hacer proselitismo con dineros públicos.

Ante la misma pregunta, Aguinaga dijo que no haría alianzas con ningún candidato que tuviera “cuestionamientos éticos”. Gente en el público, a gritos, pidió nombres. Entonces ella dijo, después un momento, que no haría alianzas con el candidato de Independientes, el partido de Quintero. Duque aprovechó y le preguntó si ella se uniría a Albert Corredor, a lo que respondió, con ambages, que con este había tenido coincidencias programáticas.