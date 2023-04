“Quiero armar una coalición de centro derecha”: Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo, exalto comisionado de paz y alcalde encargado de Medellín durante la sanción que la Procuraduría le impuso a Daniel Quintero, ya ha recogido 25.000 firmas ciudadanas para avalar su candidatura y asegura que la gente en la calle lo reconoce por ser “el de los memes”. No va a esperar una decisión de Federico Gutiérrez, a quien le coqueteó para hacer una alianza, y asegura que el próximo alcalde no va a ser ni “independiente” ni “peludo”.

Usted ya está recogiendo firmas y no esperó la decisión de Federico Gutiérrez para hacer campaña. ¿Qué pasó? “En agosto del año pasado puse un trino en el que decía que deseaba que cualquier decisión que yo tomara estuviera acompañada de Federico Gutiérrez. En septiembre hablé personalmente con él, pero pasó el tiempo y nunca hubo alianza. Esperé hasta enero y nada. Personas cercanas a Federico confundieron mi generosidad con debilidad. No Federico mismo, sino personas cercanas a él”.

¿A qué se refiere con debilidad? ¿Quiénes lo tomaron así? “Pensaron que iba a esperar los tiempos de su líder y no es así. Yo tengo mi propio liderazgo, yo no iba a comprar una membresía para que él fuera mi jefe político. Las personas que lo dijeron son cercanas a él, no voy a decir quienes, pero así fue. Por eso en enero tomé la decisión de irme a la calle con mi propuesta Medellín Somos Todos”. Entonces, si Federico dice mañana que se lanza, ¿qué hace usted? “Lo enfrento como un contrincante. Yo voy a ir hasta el final. Haría alianzas, claro, estoy dispuesto a hacerlas. Yo creo que Federico debería ser candidato a la Presidencia. Cuando uno tiene unos sueños y ya inicia un trabajo con un partido político como el que tiene él, su camino es avanzar hacia la presidencia. Si usted me pregunta cuál es la diferencia entre Federico y Juan Camilo Restrepo, le digo dos: Federico ya tuvo la oportunidad de gobernar. La segunda: a él lo eligió Medellín en un momento en que el eco de los independientes y de los peludos tenían posibilidades de ganar, Juan Camilo ni es independiente ni se va a dejar crecer el pelo. El próximo alcalde no será ni independiente ni peludo”.

Usted menciona la posibilidad de hacer alianzas. ¿Con quién las haría? “Mire, yo no hago política de clóset. Yo quiero armar una coalición con sectores de centro derecha, sectores sociales y culturales. A mí me gustaría un apoyo del Centro Democrático, de Salvación Nacional, algunos liderazgos de Dignidad y Compromiso como el de Luis Peláez. Ahora, aquí se ha inventado un cuento y es el de la unidad. Uno se une con quien tiene coincidencias, no con todo el mundo. Yo no tengo la más mínima posibilidad de aliarme con personas que hayan ayudado al señor Quintero a dejar la ciudad como la tiene”. Usted fue alcalde encargado, designado por el expresidente Duque, cuando Quintero fue suspendido por la Procuraduría. Eso le dio un impulso, ¿decide lanzarse después de esa experiencia o el expresidente le dio un empujón político al nombrarlo? “Esos 20 días fueron la puerta de entrada para esta candidatura, sin duda. Estábamos en un momento coyuntural y me dio la oportunidad de entender lo que necesita esta sociedad. El presidente Duque estaba cumpliendo la norma y tenía que nombrar a alguien para que liderara la ciudad. Revisó de su gente quién podía ser y me designó por ser una persona que conoce la ciudad, que la ha recorrido desde 2003, cuando hice política con Sergio Fajardo”.