Pero también ratificó cómo los instaron, bajo el temor de perder los contratos, a sumarse a plantones y posicionar numerales en redes sociales, como #YoCreoEnAlexandra, ante decisiones de la justicia en su contra por el proceso que enfrenta, como la imputación o la medida de prisión domiciliaria, que levantaron porque renunció a su cargo, pero que no significa que haya sido absuelta de los cargos de los que se le señala.

El relato es de Víctor Arteaga, jefe de núcleo de la comuna 1, Popular, cargo con el que acompaña a 20 rectores de ese sector de la ciudad (14 de colegios oficiales y 6 de cobertura). Con pruebas en mano, como lo han hecho los demás denunciantes siempre, contó que el viernes 2 de junio, día en el que se acaba el contrato que tiene vigente, sale de la Secretaría de Educación por no obedecer varias de las órdenes dadas y que no tenían nada qué ver con la función para la que lo contrataron.

El jefe de núcleo puso a circular a través de grupos internos una fuerte carta dirigida a Corredor y a Agudelo, en la que les reitera que su única lealtad es con su conciencia y que no se prestaría para las irregularidades que consideran se cometen en la dependencia. Lo dicho lo reiteró en conversación con EL COLOMBIANO.

Víctor Arteaga firmó contrato con la Secretaría el 1 de septiembre del año pasado para asumir como jefe de núcleo de la comuna Popular, una de las más vulnerables y pobres de Medellín. La propuesta le llegó a través de un líder comunitario de esa zona. Es uno de los 24 jefes de núcleo de la ciudad, de los cuales unos 9 son de carrera administrativa y los demás son contratistas.

Desde el principio, Arteaga manifestó con palabras y acciones que no se sumaría a las instrucciones que le dieran y que constituyeran irregularidades. Fue crítico de la forma como, según denunció, actuaba la exsecretaria para callar o mantener a línea a los rectores: agilizando peticiones como traslados de “docentes difíciles” o prometiendo inversiones con vigencias futuras en las instituciones.

Una situación de ese tipo lo llevó a presentar su renuncia el 4 de octubre, un mes después de comenzar, pero esta no se hizo efectiva: “Daniel Castrillón fue el emisario que Albert Corredor me mandó para decirme que siguiera en el núcleo”. Fue el mismo Castrillón quien le dijo también que asistiera a una reunión en el Club Unión, en la que habría otros jefes de núcleo y donde se tratarían temas proselitistas de Corredor. Arteaga no asistió.

Daniel Castrillón ha sido mencionado por otros contratistas como una de las personas que trabaja en el grupo de campaña de Corredor. Fuentes internas no supieron decir ayer si tenía aún contrato vigente con la Secretaría de Educación, pero por lo menos hasta enero de este año tuvo vinculación contractual. Hoy es una de las casi 11 personas que están bajo la lupa de la Procuraduría en una investigación que adelanta sobre este tema.

El caso es que Arteaga siguió desobedeciendo una y otra vez las indicaciones de Castrillón. Manifestó su desacuerdo con que rectores, psicólogos o auxiliares de los colegios bajo su jurisdicción recogieran firmas para el precandidato.