Correa expresó su descontento con la decisión del órgano electoral, puesto que presentaron 112.000 rúbricas, más del doble de las 50.000 que se requerían. “Nuestras firmas no fueron validadas, lo que significa que, necesariamente, hay una mano oscura detrás de todo esto que nos quiere sacar de competencia”, manifestó el precandidato. Solo le validaron 28.500.

El precandidato a la Alcaldía de Medellín Rodolfo Correa informó este martes 25 de julio, a través de sus redes sociales, que la Registraduría no le validó las firmas que recogió con su grupo significativo de ciudadanos AMA Medellín y con las que buscaba avalar su candidatura.

Correa calificó la situación como una jugada de “fuerzas oscuras” y afirmó, como lo ha denunciado en otras ocasiones, que este es uno de los ataques y mentiras que se han tejido alrededor de su aspiración, según dice, por no tener maquinarias ni jefes políticos para estas elecciones.

Pero esto no es obstáculo para que continúe en la contienda, pues aseguró que tiene aval de un partido y otro a punto de concretarse, con lo cual se inscribirá entre el miércoles y el viernes de esta semana.

No obstante, el aspirante no quiso hacer públicos los nombres de los partidos que lo respaldan porque teme que se haga otra jugada que termine hundiendo la posibilidad de inscribirse. “Me da temor anunciarlos porque, realmente, hay gente que nos quiere sacar”, manifestó.

Este medio conoció el resultado entregado a Correa por parte de la Registraduría, según el cual hubo 2.427 firmas con datos no legibles, 2.943 que no estaban en el censo nacional, 4.877 con registro duplicado, 8.292 con datos incompletos, 26.027 datos que no corresponden y 29.785 renglones en blanco, entre otros ítems que justifican la decisión del órgano electoral.