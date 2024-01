Con sorpresa y angustia recibieron el año nuevo decenas de empleados del Hospital General de Medellín después de recibir una comunicación del Fondo de Empleados en la que les informaban que por el no pago del Hospital durante las dos quincenas de diciembre y la prima de final de año estaban en mora del pago de los créditos.

Desde noviembre, médicos, especialistas, enfermeras, personal de apoyo y administrativo de la entidad que tiene casi 2.000 trabajadores entre contratistas y personal de planta están denunciando y protestando por los retrasos en los pagos y escasez de insumos médicos, de manera que están en riesgo los empleados, que no tienen un peso, y la de los pacientes, que no hay con que atenderlos.

Una crisis sin precedentes en una entidad pública que tras ocho décadas de trabajo había logrado convertirse en un referente nacional y regional.

Lo que dicen quienes recibieron el correo del fondo de empleados de la misma empresa es que algunos no han recibido los pagos de diciembre, pero hay otros que sí, y que incluso les hicieron las deducciones correspondientes al pago de las cuotas de sus deudas, pero que el Hospital no le pagó a los acreedores con los que tienen créditos de libranza, como es el caso del fondo de empleados. Si les descontaron la plata del salario y no se la giraron al fondo, ¿entonces dónde está? Es la pregunta que todos se hacen.

Pero el fondo de empleados no es la única entidad con la que algunos trabajadores ahora tienen mala calificación. Desde el Hospital denuncian que ya han recibido correos similares de entidades financieras como Davivienda, Bancolombia, el banco Sudameris, y hasta la caja de compensación Comfama.