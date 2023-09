“Amigo, tiene la llanta muy chuzada. Tenga cuidado que se puede matar”. Con este mensaje, un sujeto en moto alerta a los conductores desprevenidos que transitan por la vía Paralela para que se detengan en un montallantas. Según las denuncias, esta es la cuota inicial que termina en una especie de timo para quitarles dinero por un daño que no necesitaban.

En algunas ocasiones el daño es falso, en otros sí es real y hasta se encuentran chuzos y clavos para que las llantas de motos y carros se desinflen y tengan que buscar quien les arregle el daño, aunque muchas veces les cobran más de lo presupuestado por esta labor.

Una de las víctimas fue Carlos*, quien un día se dirigía hacia el norte y optó por tomar esta vía como la ruta más rápida para llegar a su destino. Viajaba en compañía de su hijo y su pareja cuando un hombre en moto se le acercó y le lanzó el mensaje de alerta.

“Yo no sentía nada en mi carro, porque uno siempre se da cuenta en la cabrilla. Sin embargo, opté por parar en el montallantas y me bajaron la llanta. La comenzaron a revisar y yo me distraje un momento. Desde ese momento me comenzaron a decir que tenía un daño grave, que la tenían que vulcanizar”, dijo este hombre.