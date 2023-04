¡No se deje robar! Los estafadores no dan tregua en Medellín y los exponen en redes sociales

Recientemente se han conocido denuncias de personas que han sido víctimas de robos, en Medellín, por parte de delincuentes que siguen jugando con la inocencia y la buena fe de las personas. La mujer ‘robataxis’ Este viernes, 31 de marzo, se conoció un vídeo en el que aparecía una mujer, reconocida en el gremio de taxistas por presuntamente pedir el servicio y no pagar por el, esta vez la mujer se niega a pagar el pasaje del bus argumentando que “no tiene”. El conductor le dice que le pague para que se pueda bajar y ella dice que no, porque él la está tratando de ladrona, en el vídeo no se logra ver si el pago se realiza o no, pero el vídeo rápidamente se viralizó debido a que la mujer ya habría estado en situaciones similares de presunto robo.

En diciembre de 2022 la misma mujer habría pedido un taxi y al llegar al lugar le dijo al conductor que iba por el dinero y nunca volvió, por lo cual el taxista entró en le centro comercial y después de buscarla por todo el lugar, la encontró en un restaurante esperando su comida.

Taxista denuncia que esta mujer no le gusta pagar las carreras a Taxistas....uno de ellos la confronta y esta es su reacción. pic.twitter.com/SZCheIceqH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2022

El hombre la grabó y le dijo que le pagara la carrera a lo que la mujer le dice que no le paga porque no quiere, después de un tiempo le piden al taxista que salga del restaurante y la presunta ladrona, no le paga. El gremio de taxistas la tiene identificada como ‘la robataxis’ por los vídeos y en los comentarios de la publicación afirman que cómo ya los taxistas no le paran, ahora está estafando en los buses con la excusa de que alguien se lo va a pagar. Adicional a ello, en los comentarios aseguran que también ha ido a restaurantes de los cuales se va sin pagar, pero no se han conocido vídeos en los que se identifique a la mujer.

La ‘fotógrafa’ que deja sin casa y sin plata En la red social TikTok se viralizo una denuncia pública que hizo itsmarbellagc, creadora de contenido con más de 50 mil seguidores en esa red social, la influenciadora denuncia a una mujer que les robó $700.000. En el vídeo ella cuenta que ella y su pareja se encontraban buscando un lugar en el donde vivir, y, en la plataforma FincaRaiz encontraron una habitación, en un apartamento ubicado en el edificio Balsos de Oviedo, que les gustó así que decidieron contactarse con la arrendataria. La mujer que se identificó como María Alejandra Navarro y dijo que ella era fotógrafa por lo cual no estaba mucho tiempo en la ciudad, entonces no podía motrarles el apartamento, ellas con muchas dudas, pero por desesperación decidieron continuar con el proceso. La presunta estafadora les dice que hay otra persona que quiere arrendar con ella, así que si desean tener la habitación deberán hacer el deposito completo del arriendo sin siquiera haber visitado el lugar. La mujer les envió un contrato firmado y con toda la información que suelen tener este tipo de documentos, adicional a ello les hizo enviar documentos que certificaran sus identidades y trabajos.

La mujer les enseñaría el apartamento cuando llegara a la ciudad, pero eso nunca pasó, después de recibir el pago no apareció más. La creadora de contenido consultó en el edificio y allí le dijeron que ninguna persona propietaria se llamaba María Alejandra Navarro. Los comentarios de esta publicación están inundados de personas que afirman que vivieron exactamente la misma situación con la misma persona. “A mi también me paso en el 2019, es increíble como siguen estafando con la misma historia, exactamente la misma historia”, “A mi me robo la misma persona o personas pero hace como 5 años y hace poco me volvió a aparecer cuando estaba buscando vivienda”, se lee en los comentarios.

“Deme la devuelta y allá le entregan el billete” Un hombre que se hace llamar Juan Pablo llega a los restaurantes, solicita domicilios y no realiza el pago. En este caso el hombre solicitó 2 almuerzos a una dirección cercana a la estación Floresta del metro y especificó que le enviaran devuelta de un billete de 100.000 pesos. Cuándo llegó el domiciliario el hombre saca un almuerzo, pide la devuelta y le dice que lleve el otro al otro edificio y que allá le darían el billete de 100.000. El domiciliario se dirige a entregar el otro almuerzo, pero nunca le realizan el pago. El hombre usaba gorra y vestía de camiseta roja, desde en el restaurante se conocieron imágenes de su rostro aunque este se trataba de cubrir la cara con su mano.