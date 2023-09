“Medellín está lista para tener una alcaldesa negra”: Deicy Bermúdez

¿Por qué tendrían que votar por usted a la alcaldía?

“Hoy Medellín está en una situación de caos, de desesperanza, en una situación en la que pareciera que no tuviéramos muchas opciones, nos están atrincherando y nos están llevando a creer que solo hay dos opciones. Soy una mujer preparada, no solo en lo académico, en lo técnico, sino que tengo una trayectoria en lo público y en lo privado. Lo he hecho por amor, lo he hecho porque realmente me nace acompañar a las comunidades. Estoy convencida de que una persona con una visión tan integral y que comprende la ciudad tendrá la capacidad de liderar las grandes transformaciones que Medellín necesita y, sobre todo, tendrá que levantar la ciudad. No es un asunto reciente, no se trata de manera exclusiva de un gobierno que está saliendo, sino que es un asunto sistemático”.

¿Qué ideas propone?

“Le estamos proponiendo a la ciudad un enfoque integral para atender los problemas de seguridad. La seguridad humana lo que busca es atender las causas estructurales de los problemas, la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades. A nosotros nos interesa crear espacios en las comunas y en los barrios donde los jóvenes tengan la posibilidad de intercambiar experiencias, crear proyectos artísticos. Generaremos posibilidades para desarrollar emprendimientos y eliminar barreras de ingreso a la universidad”.

¿Se siente más cercana a cuál sector político?

“Nosotros en realidad somos de centro, el Partido Ecologista hace parte de la coalición del gobierno Petro. Sin embargo, yo no podría decir soy de Petro, soy de Deicy, marqué la pauta en el Partido Verde con la autonomía como mujer política. Conozco a Francia (Márquez) de los procesos de las comunidades. La narrativa hoy recurrente es que yo soy como ella o me parezco a ella, seguramente como el racismo estructural no nos lleva a pensar otra cosa, ven a una mujer negra y automáticamente la relacionan con otra mujer negra. La respeto, la valoro, y acompaño su lucha frente al racismo y las discriminaciones que vivió, pero somos muy distintas”.