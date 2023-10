“Nací en Los Colores hace 44 años. Una niñez y una adolescencia marcada por el escondidijo, pelota envenenada, jugaba fútbol muy bien en la calle. Quise ser jugador profesional, pero no se dio. Luego ingreso al Ejército, también quise ser oficial del Ejército, no se me dio. Presté servicio en 1998 el PM 44 que queda hoy en Belén. Una vez salgo del Ejército, comienzo a estudiar derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana”.

“Me siguió picando la política y me lancé a la Cámara de Representantes en 2006, por 920 votos no fui congresista, tenía 24 años. Me lancé por el Partido de la U. Hasta las 10 de la noche yo era congresista en la lista de la U, pero ingresó la votación de Urabá y le dio el triunfo a Augusto Posada”.

“Empecé a estudiar derecho y en cuarto año mi padre, que hizo política, me dijo, va a ganar Sergio Naranjo la alcaldía de Medellín, venga yo se lo presento. Lo conocí y dije, mmm. Y al mes conocí a otro Sergio, a Fajardo, y a los 5 minutos dije: ‘este señor va a ganar’. Me conecté con él y me convertí en su asistente personal. Me correspondía hacer toda la programación del plan calle, Sergio entregaba volantes por un lado y yo por otro, así ganamos la alcaldía en 2003. Trabajé el primer año, era el asistente personal”.

¿Tras la derrota que hace usted?

“Me llama Juan Manuel Santos, yo no lo conocía y me dice: yo voy a hacer el nuevo ministro de la Defensa, yo quiero que usted se venga para Bogotá y sea mi asesor legislativo en el Ministerio. Trabajo con él del 2006 al 2008, me retiré porque me quería venir ya para Medellín a hacer una especialización y la verdad, yo nunca me he querido ir a vivir a Bogotá. Luego cuando Santos llega a la Presidencia de la República, me convierto en el secretario General de la U, conozco ese partido por dentro, fue experiencia maravillosa”.

¿No pensó en volverse a lanzar?

“En el 2010 hice un ejercicio, pero tampoco salí. El presidente Santo me dice que quiere que sea su viceministro del Interior en 2012. Fue una experiencia también maravillosa. Después tengo el honor y el privilegio de dirigir a Augura por 5 años. Salgo de la Presidencia de Augura, me lanzo a la Gobernación por el Partido Conservador, logré 93.000 votos, fue durísimo. Estando ya en pandemia, el presidente Duque me llama y me dice que quiere que sea el viceministro de Agricultura. Estuve un año exacto, luego empieza el paro y el Presidente directamente me dice, vaya usted y dirija el desbloqueo en Buenaventura. Logramos desbloquear y estando en Buenaventura, me llama el presidente y me dice: ‘lo voy a nombrar comisionado de Paz’ y ahí estuve 16 meses”.

¿Qué fue lo más importante de toda esa carrera política suya?

“Entender el liderazgo del siglo XXI a partir del articular los sectores público y privado. He creído mucho en la inteligencia emocional que la defino en 4 tes: tacto, tino, tono y templanza, eso lo aplico en todos los retos de mi vida”.