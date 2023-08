La publicación del contrato de transacción con Mapfre se dio luego de un largo proceso judicial emprendido por el concejal y ahora candidato a la alcaldía Daniel Duque, y luego de que el pasado 28 de agosto el juzgado 18 Administrativo Oral de Medellín le diera la razón en que no hay fundamentos para que EPM no le entregara la documentación solicitada con el argumento de que era reservada.

Según EPM, la transacción se dio en el marco de un contrato de seguro en el cual las partes pactaron expresamente que tanto el contenido del contrato y las consideraciones objeto de este se encontraban sujetos a confidencialidad. Por esta razón, EPM solamente había podido hacer entrega del Acuerdo de Transacción a terceros bajo orden de una autoridad judicial competente.

“La razón por la cual nosotros no lo entregamos, repito, es que no podíamos porque había una cláusula. Yo viéndole la cara a los periodistas, creo que va a quedar muy aburrido quien lo pidió (el concejal Duque) porque en realidad el acuerdo para nosotros hubiera sido lo mejor mostrarlo desde el día uno, porque no dice absolutamente nada que queramos ocultar, por el contrario, muestra una debida diligencia por parte de EPM”, expuso el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo.

De acuerdo con la empresa, el acuerdo con Mapfre estuvo motivado por el fallo de segunda instancia de la Contraloría, el cual quedó en firme el 26 noviembre de 2021, dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal que condenó a la aseguradora como tercero civilmente responsable por la póliza de todo riesgo construcción y montaje del Proyecto.

Ante esto, el gerente Carrillo explicó que se recibieron los $983 millones de dólares como indemnización y no casi 3.000 millones de dólares del total asegurado, pues la cifra final era el monto que se reconocería por un daño total y general del megaproyecto hidroeléctrico; mientras que el monto desembolsado fue lo pactado con Mapfre por el daño parcial que sufrió la obra tras la contingencia de 2018.