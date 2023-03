¡Sepa si está el suyo!: estos son los barrios en los que quitarán el agua a más de 1 millón de personas este fin de semana

Domingo, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.:

En Itagüí (45.694 usuarios): Santa Cruz, Zona Industrial 1, 2 y 3, San José, Las Mercedes, Los Naranjos, Satexco, Centro, Playa Rica, Asturias, La Gloria, Araucaria, Fátima, El Rosario, Artex, Villa Paula, Las Acacias, El Tablazo, Las Américas, Simón Bolívar, La Palma, Monte Verde, Cementerio Jardines Montesacro, Las Brisas, Glorieta Pilsen, San Isidro, San Juan Bautista, La Independencia, Camparola, San Pío X, La Unión, Santa María La Nueva, San Javier, Calatrava, Terranova, Santa María No.1, La Aldea, Santa María No.2, Ferrara, Balcones de Sevilla, El Progreso y Loma Linda.

En Medellín (42.404 usuarios): Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

En Sabaneta (36.664 usuarios): Aliadas del Sur, Ancón Sur, Betania, Calle del Banco, Calle Larga, El Carmelo II, Entreamigos, Holanda, La Barquereña, La Florida, Lagos de La Doctora, Las Casitas, Los Alcázares, Los Arias, Manuel Restrepo, María Auxiliadora, Nuestra Señora de Los Dolores, Paso Ancho, Playas de María, Prados de Sabaneta, Promisión, Restrepo Naranjo, Sabaneta Real, San Joaquín, San Rafael, Santa Ana, Tres Esquinas, Vegas de La Doctora, Vegas de San José, Villas del Carmen y Virgen del Carmen.

Domingo, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.:

En Itagüí (5.127 usuarios): El Ajizal, El Porvenir, La Hondonada, Santa María No.1 y Santa María No.3.

En Medellín (37.269 usuarios): El Rincón, La Colina, La Hondonada, Santa Rosa de Lima, Juan XXIIILa Quiebra, Calasanz parte alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, 20 de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar.

Domingo, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.:

En Envigado (5.398 usuarios): Loma del Barro y El Trianón.

En Sabaneta (850 usuarios): María Auxiliadora.

Domingo, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.:

En Envigado (5.037 usuarios): San José, La Paz, El Dorado, La Mina, El Chingui, El Salado, El Trianón, San Rafael y Las Antillas.

Domingo, de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.:

En Medellín (3.235 usuarios): El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas, Altos de El Poblado, La Asomadera No. 3 y El Tesoro.

Entre las 9:00 a.m. del domingo y la 1:00 a.m. del lunes:

En La Estrella (13.645 usuarios): Bellavista, San Andrés, Centro, La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas, Caquetá, Ancón, San Martín, Camilo Torres, El Dorado, Primavera, San Cayetano, Escobar, San Vicente, Zona Industrial, San Agustín y Monterrey.

En Itagüí (15.692 usuarios): Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril y Santa Catalina.

En Medellín (11.999 usuarios): corregimiento San Antonio de Prado.

Entre la 1:00 a.m. del domingo y la 1:00 a.m. del lunes:

En Medellín (42.909 usuarios): Aures No. 1, Aures No. 2, Monteclaro (San Cristóbal), Picacho, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, La Asomadera No. 3, Cataluña, Los Cerros-El Vergel, Loreto, Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros-El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa.

Entre las 5:00 p.m. del domingo y las 3:00 a.m. del lunes:

En Envigado (4.216 usuarios): Loma del Atravesado, Zúñiga, El Chingui y Loma de Las Brujas.

En Medellín: (29.719 usuarios): El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas, Zúñiga, Altos del Poblado, El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal, Parque Juan Pablo II, San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

En Itagüí (4.843 usuarios): Colinas del Sur y Santa María No. 3.

Entre las 5:00 p.m. del domingo y las 5:00 a.m. del lunes:

En Itagüí (2.441 usuarios): El Ajizal, El Pedregal y Los Gómez.

En Medellín (47.044 usuarios): Moscú No. 1 y No.2, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, Santa Cruz, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo VI, Alpes del Norte, Aures No. 1, Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal.

En Bello (4.431 usuarios): Zamora y Santa Rita.

Para afrontar esas suspensiones, EPM dispondrá de 36 rutas de carrotanque, de las cuales 27 son residenciales y las nueve restantes son para los clientes corporativos, industriales y de la salud.

Para saber, puntualmente, si su vivienda o negocio se verá afectado, puede saberlo en los siguientes canales: la línea 604 4444 115; en Ema, la asistente virtual de EPM, al WhatsApp 302 3000 115, con la pregunta: ¿voy a tener interrupción este fin de semana?; en www.epm.com.co o en el Twitter y Facebook de EPM @EPMestamosahi.