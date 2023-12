Más de un centenar de exempleados del Metro de Medellín, entre fundadores y pensionados, le enviaron este martes una carta al presidente Gustavo Petro manifestándole su preocupación por la junta extraordinaria a la que citó el alcalde encargado Óscar Hurtado para el próximo 7 de diciembre en la que busca, no solo remover al actual gerente, Tomás Elejalde, sino bajarle la exigencia a los requisitos del cargo.

El objetivo de la carta, dicen, es llamar su atención para “proteger la que ha sido nuestra casa, la de todos los antioqueños y el orgullo de todo un país”.

Lo que le piden al Presidente es su intervención para que no saquen a Elejalde y no cambien los requisitos del cargo, que protegen que al Metro lleguen “personas sin experticia y no idóneas que atenten contra el patrimonio más valiosos que tenemos”.