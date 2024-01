El gerente de EPM, John Maya Salazar, le contó a EL COLOMBIANO, que en el caso particular de Villamizar no se le ha pedido esta carta, porque “ella se encuentra en vacaciones, nosotros no hemos tenido ningún contacto con ella y como ella vive en Bogota. Estamos esperando a que regrese para saber qué decisión tomamos ”.

Sobre la versión de que se le pediría la renuncia a su cargo, Villamizar le dijo a este medio que hasta el momento nadie se le habría solicitado . “No se me requirió. Puedes pedir los requerimientos porque no los recibí. Siempre se nos pidió info y se envió, pero no nos convocaron , dijeron que iban mis jefes”, manifestó.

El concejal aseguró que desde la actual gerencia de EPM le pedirán a Villamizar y a los demás funcionarios de libre nombramiento y remoción que entreguen su carta para evitar que los declaren insubsistentes, lo que repercutiría en entregarles indemnizaciones que afectarían las golpeadas finanzas de la empresa de servicios públicos.

“Ya en cuatro años acabaron con la ciudad y van a seguir pegados de la ‘teta’ de EPM enriqueciéndose. Vamos a salir a indemnizar a estas personas sabiendo que voluntariamente podrían renunciar”, aseguró de Bedout.

El principal argumento entregado por el corporado para recurrir a la insubsistencia, en caso tal de que en definitiva no presente su renuncia cuando regrese de las vacaciones, pasaría porque ella no asistió a ninguna de las reuniones del empalme, del cual de Bedout hizo parte.

Ante estos señalamientos, la exsecretaria de la administración Quintero aseguró que “¿él dice que me requirió en el empalme y no fui? No conozco esas invitaciones o requerimientos. Lo que se me pidió se entregó, informe y Dofa. No recibí o no he recibido comentario sobre los mismos”.

Ante estas solicitudes, la exsecretaria Privada de Medellín manifestó que la elección para el cargo que desempeña se hizo mediante un proceso de selección en el cual quedó seleccionada y que tendría entre sus funciones dirigir, coordinar, evaluar y alinear las relaciones con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional y así proteger la reputación y velar por los intereses de EPM y su Grupo Empresarial.