El actual presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera, busca salvar la curul que perdió, al menos en la etapa del preconteo posterior a las elecciones del pasado domingo. Un error de digitación en el listado de candidatos retirados que no fueron borrados del tarjetón sería su carta de salvación para volver a la corporación en la que ha estado de forma continua desde 2004.

“Lo que estamos solicitando es que se haga una revisión de los votos que se habían adjudicado a una supuesta renuncia mía, por el error de digitación, para que me los sumen a mí y no únicamente al partido. No estamos denunciando que haya un fraude, sino una equivocación en esta circular que ha sido costosa”, le contó Rivera a EL COLOMBIANO.

El concejal aseguró que se dieron cuenta de la equivocación en la noche del lunes, cuando recibieron la circular y encontraron la asignación erronea del candidato que fue retirado, por lo que todo el equipo del corporado se encuentra en Plaza Mayor, donde se está realizando la revisión de los votos.