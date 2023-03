Habitantes de San Antonio de Prado buscaron respuestas en el Concejo ante oídos sordos de la Alcaldía

En San Antonio de Prado se sienten abandonados por esta administración y así lo dieron a conocer ayer en un debate de control político en el Concejo. Con pancartas y un aforo considerable, la comunidad de este corregimiento de Medellín hizo evidente sus reparos respecto a la gestión de Daniel Quintero. La mayoría de los asistentes soportó viajes de más de dos horas por las malas condiciones de la vía que los conecta con la zona urbana, por eso, expresaron, valió la pena: “Para que no se acuerden de San Antonio solo en época de elecciones”, dijo la líder Yesenia Bedoya.

La radiografía

Bedoya, quien estuvo a cargo de las primeras intervenciones, reseñó los padecimientos que viven en Prado. Se refirió primero al proceso de sobrepoblación que vive el corregimiento y a la falta de respuesta institucional ante este fenómeno demográfico. “La ciudad se quedó sin tierra para acomodar a la población y ahora todo mundo se viene para acá. Semanalmente, llegan familias a vivir acá. La cantidad de edificios que están construyendo es impresionante”, dijo.

Pero este no es el único problema, según la líder, quien volvió sobre el accidente de tránsito que por poco le cuesta la vida a uno de sus coterráneos. “Él ya despertó, pero no quedó siendo la misma persona. La cantidad de huecos que tenemos en la vía es muy peligrosa”, sostuvo. En el mismo tono, Daniel Salazar, otro líder, dijo que la Alcaldía no les da respuesta sobre este tema. Señaló que incluso obtuvieron respuesta más rápido de la administración de Itagüí, por donde pasa la vía que los lleva hasta el corregimiento, que del gobierno Quintero.

“Ellos se comprometen y se comprometen, pero no hacen nada. Hoy están tapando unos huecos y la calidad del reparcheo que están haciendo es cuestionable: en dos meses, les aseguro, van a estar otra vez abiertos”, afirmó. Allí el problema de movilidad es quizá el peor dolor de cabeza: el corregimiento parece quedarse aislado: casi tres horas alcanzan a tardar los viajes desde el lugar hasta la cabecera urbana de Medellín; algunos habitantes toman hasta dos buses tratando de optimizar los tiempos, pero la maniobra es prácticamente inútil.

Los otros pedidos reiterativos tuvieron que ver con la inseguridad y las intervenciones de infraestructura en los colegios. De las 19 sedes públicas que allí tienen lugar, dijo uno de los asistentes, buena parte presenta fallas. Por ejemplo, en la institución San José Obrero se presentan humedades y afectaciones que tienen salones fuera de funcionamiento. Temen que ocurra lo del Doce de Octubre: que un techo, u otra parte de la sede, colapse y terminé por causar una tragedia. El habitante sostuvo: “Hace días la Alcaldía dijo que el colegio estaba como nuevo, pero es falso, vamos para atrás”.