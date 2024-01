En la mañana de este martes se dio un cruce de mensajes peculiar: El Tiempo publicó un artículo contando que la Fiscalía tenía previsto imputar al exalcalde Daniel Quintero por el delito de peculado por apropiación.

Lea acá: Facturas ilegibles y gastos injustificados: las inconsistencias que halló la Contraloría en el manejo de la caja menor de Quintero

Según la información publicada por el diario de Bogotá, “en un documento conocido por EL TIEMPO están mencionadas otras personas que trabajaron durante la gestión de Quintero en La Alpujarra, entre los años 2020 y 2023. En el caso particular de Quintero, su nombre aparece junto al de Juan David Duque, quien fue su secretario privado. De acuerdo con el documento estaría previsto a finales de febrero imputarles hechos relacionados a la caja menor de la Alcaldía”.

De hecho, el periodista de ese medio, Sair Buitrago, publicó el artículo en su cuenta de X a las 6:09 a.m. diciendo: “Atención: Fiscalía imputará cargos a exalcalde de Medellín Daniel Quintero por peculado”. Un rato después, a las 7:21 a.m., el exalcalde Quintero publicó en la red X que agradecía a El Tiempo “haber retirado el chisme que habían publicado sobre mí”.

En realidad, El Tiempo no retiró la información, como dice Quintero, simplemente le agregó una frase después de hablar del revelador documento. “Sin embargo, el ente acusador señala que en este tema aún no hay una determinación y que por ahora no hay nada previsto”, agregó el medio de comunicación.