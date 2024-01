Con la pregunta constante de dónde está la plata, el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe, presentó ayer en el Concejo el informe de cómo recibió las finanzas de la ciudad a dos semanas del inicio del nuevo gobierno. Todo lo que mostró Uribe fueron números rojos: en las entidades descentralizadas hay un déficit de $412.000 millones y hay un faltante de $2,86 billones para la operación de diferentes programas y dependencias este año.

La conclusión de la exposición de Uribe es clara: “La administración anterior contó con más recursos en el cuatrienio, pero no cubrió sus obligaciones, aumentó las cuentas por pagar del Distrito, dejó desfinanciado el año 2024 e incrementó las vigencias futuras desproporcionada e inadecuadamente”.

Lea también: Alcaldía de Medellín dejará de pagar planes y celulares a funcionarios de libre nombramiento y remoción

No obstante, Uribe hizo la salvedad que el proceso de empalme financiero todavía no ha terminado, pues, dice él, no ha recibido toda la información que necesita, porque quienes deben darla o bien lo han dilatado o no están capacitados para hacerlo. “La información suministrada ha sido precaria o nula”, aseguró.

Para empezar, el secretario hizo énfasis en las vigencias futuras que la pasada administración dejó comprometidas: $2,5 billones que esta administración y las venideras no podrán gastarse, esto es un 865% más de lo que dejó comprometido Federico Gutiérrez en su primera administración y 122% más que la administración de Aníbal Gaviria. Todo lo anterior sumado a que en los últimos años la ciudad también aumentó sus deudas con el sector financiero en un 4%.

El secretario destacó dos aspectos: el primero es que la administración de Quintero es la que más recursos ha tenido en la historia: $30,2 billones, y aún así es la primera vez que el distrito aparece reportado en el boletín de morosos de la Contaduría General de la Nación por las deudas que tiene con EPM por concepto de servicios públicos.