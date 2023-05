La mujer se identificó como Angie e hizo un llamado a “cuidar a los niños, a no exponerlos, porque hay personas malas” . La mujer relató que, en efecto, a su madre intentaron quitarle al bebé, a la fuerza, para supuestamente llevársela.

Solo 24 horas después se conoció una versión de lo sucedido, aunque la Policía todavía no ha emitido información oficial que permita esclarecer lo ocurrido. Otra vez, a través de un video, una mujer contó que su madre había ido al centro con su bebé y que lo llevó para hacer una diligencia.

No se ha aclarado si la situación fue tal, ni cuál era la idea de la persona que intentó llevarse al bebé. Los robos de niños no son tan extraños ni tan escasos como se cree. Y para llevárselos no solo utilizan la fuerza, como habría ocurrido en el centro, sino también chantajes, persuasión y engaños.

Ante cualquier duda o sospecha de estar una situación similar, el Icbf invita a los padres de familia a comunicarse a través de las líneas de atención 141 y 018000918080. Allí se ofrecerá atención relacionada con los procesos y procedimientos del instituto.