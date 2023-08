El siguiente en la tarima fue Pedro Adán Torres, presidente del Partido Demócrata Colombiano, colectividad que le dio el aval a Bedoya para estas elecciones luego de la negativa del Partido Liberal. En un discurso cuidado, y en el que las palabras ‘cadena’, ‘libertad’, ‘empoderamiento’ y ‘renovación política’ se repitieron varias veces, Torres dio una oratoria que por momentos parecía más propia del culto evangélico.

“No podemos seguir esclavos de los sectores políticos de este país. Me han buscado de estos partidos para evitar que Julián sea gobernador, pero yo ya tomé una decisión”, dijo Torres con el tradicional traje de la comunidad palenquera que representa.

“Julián es un visionario y por eso no nos dejamos encantar por esos ruidos de sirenas, y el que se quiera ir del Partido Demócrata (por este aval) que se vaya. Yo no vine porque me pagaron, yo vine porque quise”, afirmó Torres, pidiendo también una alabanza a Dios. Luego, el director de la colectividad, le dio la bienvenida al escenario a Bedoya, indicando que “es un hombre de grandes sueños, pero no porque parezca que se va a quedar dormido”.

Bedoya entró al ritmo de guaracha acompañado de su esposa y entre la aclamación y los aplausos del público presente. Posterior a esto, Torres firmó el aval para Bedoya y a la vez le entregó la bandera del partido y un bastón de mando cimarrón.