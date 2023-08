Según el reporte oficial, este menor recibió una llamada cuando se encontraba en su vivienda y minutos después de salir se conoció que le dieron una puñalada. Lo trasladaron a la Unidad Intermedia de Santo Domingo Savio, pero allí falleció antes de ser atendido.

Este primer caso ocurrió a las 3:00 de la mañana y a las 6:00 a.m. se presentó el segundo caso. A un costado de una calle del barrio Popular hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba signos de asfixia y estaba cubierto con una cobija. No se le encontraron documentos, por lo que no pudo ser identificado.

