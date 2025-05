En tiempo récord: así limpiaron el soterrado de Parques del Río tras inundaciones

Tal como quedó registrado en múltiples videos y fotos captadas por ciudadanos, este importante tramo vial amaneció no solo anegado por cuenta de las fuertes precipitaciones, sino lleno de escombros, basuras y palos de madera.

Precisamente por ese problema, el alcalde Federico Gutiérrez, reiteró esta semana un llamado a la ciudadanía para cuidar los afluentes.

“Un favor a la comunidad. Las quebradas no son botaderos de basura, no pueden ser los depósitos de los muebles viejos, bicicletas viejas, sanitarios o colchones. Es increíble ver que cada que hay una inundación todo lo que encontramos en las quebradas o inclusive, como en temporada seca, logramos hacer una limpieza muy grande de todas las quebradas en Medellín y que si no se hubiera hecho la situación sería mucho más compleja. El llamado a nuestra ciudadanía es también a colaborar y a la cultura ciudadana, esto lo arreglamos entre todos”, expresó.

Este llamado fue reiterado por Emvarias, que pidió a la ciudadanía ayudar en las labores de prevención.

“Solicitamos a la ciudadanía realizar acciones preventivas en sus sectores: no arrojar basuras, escombros, ni residuos voluminosos a calles, quebradas o sistemas de drenaje y sacar sus residuos ordinarios, solo al paso de vehículo recolector. Así evitaremos agravar la situación en caso de que las lluvias continúen”, expresó la empresa.